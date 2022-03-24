前蘇聯軍官估俄羅斯「2周戰敗」　分析曝台灣是關鍵因素之一

▲俄軍開戰至今滿月，耗損的人員武器裝備數量大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已過一個月，原先計畫的閃擊戰失敗下，俄軍陷入泥沼，前蘇聯軍官日前在YouTube影片上分析俄軍接下來的戰況，他表明將會在2周內因為「資源耗盡」而戰敗收場，而且台灣也是其中的關鍵因素。

根據《朝日新聞》介紹，前蘇聯軍官魯斯塔恩札德（Agil Rustamzade）為前蘇聯軍官，曾在亞塞拜然軍服役長達30年，期間參加過高加索戰爭，退役後從事軍事評論家。

魯斯塔恩札德19日在俄羅斯獨立YouTube「Newsader」分析，俄羅斯入侵烏克蘭是準備徹底不足的瘋狂策略，因為雖然開戰前號稱世界第二大軍事強國，卻在發動侵攻後暴露還有部分仍在使用二次世界大戰的軍備，戰術也以步兵和坦克為主軸，而不是精確制導武器壓制，加上完全沒有預料烏克蘭的頑強抵抗，因此這場「特別軍事行動」最終要失敗。





▲魯斯塔恩札德（右）近來積極接受各家邀訪，分析俄烏戰況。（圖／翻攝YouTube「Newsader」）

魯斯塔恩札德指出，從烏克蘭北面入侵的俄軍損失慘重，後勤補給失能，反而南方的克里米亞和從海上來的補給更順暢。此外，俄國軍事人員消耗大，在普丁「不派義務役士兵上前線」的承諾下，此前連軍校學生都已被派往前線，而且似乎全軍覆沒，只能把預備役士兵也送往前方作戰。

俄羅斯的戰爭行動荒腔走板，魯斯塔恩札德表示，首先是前線軍官士兵從一開始就不知為何而戰，接著是俄軍近萬人的傷亡，就算兵源能夠從海外、大後方調動，損失的大量武器裝備也難趕上進度，現在就連彈藥補給都出現不足問題，而在制空權未奪下的情況下，烏軍使用西方支援的刺針、標槍飛彈，持續重創俄軍。

俄羅斯遭到嚴厲的經濟制裁，也是魯斯塔恩札德對這場戰爭行動不看好的原因之一，因為軍事成本急遽升高，將會超出俄羅斯經濟負荷。此外在各種制裁與禁運之下，俄羅斯也無法再輸入台灣製的GPS接收器，而這個關鍵電子元件一旦用完，他認為俄軍在接下來2周，很快就能看到連飛彈都無法擊中目標的情況。他表示大多數電子元件都由台灣和中國製造，若庫存用完，將有重大影響。

魯斯塔恩札德指出，在目前情況下俄羅斯仍能繼續撐個10年，與其加大經濟制裁力道，俄國真正痛點在能源禁運，應該從此處下手。

至於俄羅斯威脅使用戰術核彈，魯斯塔恩札德表示有一半機會，但即便真的對烏克蘭動用核武，西方國家也不會回應，因為一來一往戰事會擴大，甚至導致地球毀滅。

俄烏戰爭最終該如何結束，魯斯塔恩札德表示即使烏軍收復所有國土，也難在烏東頓涅茨克分離地區趕走俄軍，而俄軍在南北戰事失敗後應該會提出停火和談，但不可能放過分離地區，若談判再破裂，戰爭可能會長期持續下去。