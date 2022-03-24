日本成年下修「18歲女高中生可簽約拍A片」！前女優控：永遠的傷口

▲日本下修民法中成年年齡至18歲，恐讓女高中生可自行與AV片商簽約。圖為奏音花音。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

日本修正民法4月1日將正式上路，而這也是日本睽違140年首度將民法中的成年年齡下修，屆時只要是年滿18歲的民眾，不論是辦卡或是貸款都不再需要監護人同意，不過也出現18歲的女高中生可自行決定是否拍攝A片的嚴重漏洞。為此，反對團體和兩黨議員23日在東京眾議院召開緊急院內集會，呼籲針對這項法案進行更嚴密的審查。

根據日本《赫芬頓郵報》報導，日本新修正的民法將於4月1日正式實施，新法中將成年年齡的20歲修改為18歲，但有部分人士認為可能會造成更多的年輕消費者受害，又或者是對犯罪的少年產生影響。人權律師伊藤和子表示，許多AV合約都會針對年輕人的弱點還進行誘騙，而受害者即使發現自己被騙，也會因為合約的強制力導致無法脫身。

▲前女優胡桃香氣（中）出席會議，呼籲修法。（圖／翻攝自推特／@Kurumin_aroma，下同）

大學時曾被迫出演AV的前女優胡桃香氣（Kurumin_aroma）也出面指控，她當年以為能在音樂圈出道，不料卻在某次接受採訪時被告知「必須裸體」，最終她被十幾個人圍住，並被迫簽下AV合約，「當一個18歲或19歲的人被星探發掘，並以為能實現夢想時，卻發現事實並非如此，那是一道永遠不會消失的傷口。」

立憲民主黨議員鹽村彩香指出，高中生出演AV恐怕會在4月1日以後變成流行現象，屆時日本恐成為真正的色情強國，「我不能允許發生這麼丟人的事情」。

據了解，未來只要是年滿18歲的日本民眾，即使沒有父母的同意，也可以自行簽訂信用卡或是貸款申辦契約。除此之外，還可以取得10年期限的護照、報考會計師、司法書士等國家考試。如果是對性別認同有障礙的人，也可以在完成一定條件下，在18歲申請變更性別，而原本女性16歲就可以結婚，但新制中則改成和男性一樣，須年滿18歲才可登記結婚。

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