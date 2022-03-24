烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

▲烏克蘭正妹佳娜在最新影片上，曝光俄軍的暴行。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



記者林彥臣／綜合報導

在台灣發展事業的烏克蘭正妹佳娜，在最新一期的YouTube影片上，提及台灣媒體比較少報導的，有關俄軍暴行的細節，不僅囂張的擅闖民宅自拍影片，還做出濫殺平民、性侵婦女等「不配稱之為人」的行為。

▲佳娜指出，俄軍會擅闖烏克蘭人的家庭，甚至是性侵婦女。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



佳娜指出，影片拍攝於戰爭第23天，戰況也越來越慘烈，看到很多新聞說，有平民在路上被殺害，俄軍會闖入烏克蘭家庭，把老公殺了之後，就性侵老婆，這些過程孩子都在一旁目擊。

▲俄軍擅闖民宅，還囂張自拍。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



佳娜放了一段俄軍的自拍影片，片中的俄軍說，「我們現在在烏克蘭人的家裡，吃烏克蘭人的食物，只有菸是抽自己的，烏克蘭人過得還不錯，還能吃 Nutella 」。

佳娜說，有烏克蘭人問俄軍，為什麼這麼做？俄軍說，「現在是戰爭，這麼做不會有問題」。

佳娜感嘆，這些人根本已經瘋了，已經不配稱之為「人」，他們的行為簡直是動物，他們殺小孩、殺老人，根本沒有人道可言。

▲佳娜特別感謝這次幫助烏克蘭最多的波蘭。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



佳娜還特別提到，戰爭發生後對烏克蘭提供最多幫助的是波蘭人，「真的沒有想到波蘭人會對我們那麼好」，以前很多烏克蘭人去波蘭工作，感覺波蘭人不太喜歡烏克蘭人，還有很多波蘭人提供娃娃推車給烏克蘭人，真的很感謝波蘭人。

▲佳娜對於踴躍捐助物資的台灣人，也相當感動。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）



佳娜最後說，她之前去台灣的外交部捐物資，發現現場要排隊，讓她很感動，台灣已經捐給了烏克蘭2500萬美元（約新台幣7億）相信這些錢都會捐給需要幫助的人，全世界也越來越多國家捐錢給烏克蘭，所以情況有逐漸改善，「謝謝所有支持烏克蘭人的人，一起努力保衛世界的和平」。