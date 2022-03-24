花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

▲一名網美在地震時發出限時動態，希望地震可以再搖大一點。（圖／翻攝當事人IG、Dcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮23日凌晨發生6.6強震，此後餘震不斷晃到天亮，國家警報也響了4次，全台民眾都擔憂地震會造成災情。然而，有網友發現，一名粉絲破萬的網美在地震當下發文嘲笑，並希望地震可以大一點，讓他非常傻眼。

有網友在網路論壇Dcard發文表示，他看到一名網美拿地震開玩笑，讓他非常無言，「就算沒經歷過921也稍微有點sense好嗎？」並在文末附上網美的限時動態截圖。

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截圖顯示，網美在凌晨1點43分發文表示，「哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊地震地震，震大力一點，太小力了啦，好無聊」。據悉，該名網美在IG上有1.9萬人追蹤，時常分享自己的生活照、抖音影片及穿搭照片。

網友看完紛紛留言，「我看到這個第一步是直接退追蹤」、「到底為啥會開這種玩笑…大家平安才是最重要的」、「真的無聊當有趣欸」、「洗勒哈三小」、「傻眼欸，身為地震罹難者的朋友，看到這個超氣」、「我就算覺得地震不大也不會講這種話啊」，但也有人說「說真的發這種限時確實很白癡，但不乾你的事吧」、「關你什麼事，這她的ig，一堆腦癱」。此外，也網友PO出該名網美國中時的照片。

▲事後，網美也在限時動態發文道歉。（圖／翻攝當事人IG）



事後，該名網美也在限時動態發出道歉文，「針對D卡發我國中照片的那位大大，我先說感謝刪除，因為我認為就一篇限動然後發到照片我覺得有點太過了一點，我本人也不（是）那種很常很常發現時動態、很高調的人，只是偶爾發一下，開開心心這樣，再說一次感謝刪除，希望以後不要再有這種事情」。

「再來我這邊也為大家獻上我最虔誠（誠摯）的歉意」，該名網美表示，「非常抱歉前面發地震文在那邊幸災樂禍，但真的是只是開開玩笑、打打嘴砲，非常抱歉引發眾怒。我也了解到事情的嚴重性了，畢竟我這隻帳號粉絲不少，以後不管是PO文還是限動都會再多加注意，這種事情沒有下一次」，「真的非常不好意思，非常抱歉了，各位感謝」。

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