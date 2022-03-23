俄軍第15位高級指揮官陣亡　攻烏克蘭釀「二戰來最慘紀錄」

Greetings from the defenders of Mariupol.forces have killed the commander of 10th independent Guards Naval Infantry Brigade colonel Alexey Sharov. Brigade HQ is in occupied Sevastopol. pic.twitter.com/5xAp2gipV2 — Eerik N Kross (@EerikNKross) March 23, 2022

文／中央社

據報俄羅斯已折損入侵烏克蘭以來第15名軍事高級指揮官，目前俄國正出現二次大戰結束以來，最嚴重的高級指揮官陣亡紀錄。

英國「太陽報」美國網路版披露，俄羅斯陸戰隊第810近衛隊上校指揮官夏洛夫（Alexey Sharov）在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭烏克蘭軍隊擊斃。

俄軍圍攻部隊正將馬立波夷為平地，不過當地烏克蘭軍隊的抵抗十分頑強。

約20萬多人受困在這個港市，民眾生活在末日景象之下，孩童缺水瀕死，人們飲用輻射水，被迫吃狗肉。

俄國坦承，在這場侵烏戰爭中已有近萬名官兵陣亡。

在夏洛夫送命前，俄軍第45工兵團團長歐夫恰任科上校（Nikolay Ovcharenko）也遭烏軍擊斃，一同陣亡的還有另18名官兵。