哪些食物「漲價後就不吃了」　網點出前3名嘆：懷念35元雞排

▲有網友好奇問「有什麼東西因為漲價，已經不太吃了」，眾人點名3類食物。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣物價近年持續上漲，許多餐廳業者撐不住，只好調漲商品的價格，進而影響大家的消費意願，一名網友在Dcard好奇說，「有什麼東西因為漲價，已經不太吃了」，貼文一出立刻引發網友點名，像是章魚燒、甜甜圈等。

原PO在Dcard表示，昨天看見五十嵐漲價，前陣子麥當勞才漲，更之前還有泡麵漲價，在食物皆漲的時代，「想問問看大家，有哪些餐廳或食物漲價，而現在不太吃的東西」。

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他也舉例，他現在已經不太吃麥當勞了，也很少吃王品系列的店家，最後更感嘆「只有薪水是唯一不漲的」。

▲網友表示，「懷念35元雞排，現在70元怎麼吃得下去」。（圖／記者許力方攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人點名「漲價還縮水的雞排」、「蚵仔煎要80，三顆蚵仔」、「手搖杯，直接戒掉喝飲料的習慣」、「臭豆腐從40元漲價到70元，我真的買不下去」、「我以前吃牛肉麵，現在都改吃牛肉湯麵」、「麥當勞+1，已經很久沒吃了」、「懷念35元雞排，現在70元怎麼吃得下去」。

其中最多次出現、最多人討論的是知名連鎖鍋貼、甜甜圈及章魚燒，有人說「我家附近夜市章魚燒有一盒70的」、「鍋貼啊，漲到完全不能接受」、「鍋貼水餃，一顆6元真的吃不下去」、「甜甜圈原味竟然要39元」、「某牌甜甜圈，除非有活動打折，不然都不吃了」、「XX的甜甜圈沒有折扣，買不下去」。

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