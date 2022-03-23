G20逐出俄羅斯？　俄駐印尼大使：普丁計畫出席峰會

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭以來波及大量平民，國際社會群起撻伐，祭出一系列制裁。美國及西方盟國傳出正評估將俄羅斯踢出二十大工業國（G20）後，俄國駐印尼大使沃羅比約娃（Lyudmila Vorobyova）表示，總統普丁有意親自出席今年11月的G20的峰會。

沃羅比約娃23日透露，普丁計畫親自參加11月將在峇厘島舉行的G20峰會，「這會取決於很多事，包括正在好轉的新冠疫情，但到目前為止他是這麼想的，他想這麼做。」

針對俄國可能被踢出G20一事，沃羅比約娃則表示，G20是討論經濟問題的論壇，而非像烏克蘭問題這樣的危機，「把俄國逐出這種論壇當然無助於解決這些經濟問題。如果沒有俄國，反而很難做到這一點。」印尼外交部對此則拒絕發表評論。

《路透社》先前報導，美國及西方盟友正評估俄國是否該繼續擔任G20一員，但提議踢出俄國可能被其他成員國否決，例如中國、印度、沙烏地阿拉伯等國，也增加這些國家缺席今年G20會議的可能性。由於印尼是目前G20輪值主席國，一名歐盟消息人士表示，「已明確向印尼表明，俄國若出席即將召開的部長級會議，對歐洲國家來說將是很大的問題」，但目前未採取將任何國家排除在外的明確程序。

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