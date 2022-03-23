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文在寅提名李昌鏞為新任韓國銀行總裁　與尹錫悅陷入冷戰

▲▼文在寅、尹錫悅持續無法修復關係，新、舊最高權力的交替中出現各種阻礙。（圖／達志影像）

▲文在寅、尹錫悅持續無法修復關係，新、舊最高權力的交替中出現各種阻礙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅計畫將總統辦公室從青瓦台遷移至國防部新大樓，同時計畫5月10日就職當天向全民開放青瓦台，盼現任政府與執政黨能協助交接事務，然而卻慘遭現任總統文在寅打臉，認為「操之過急」恐會對國防安全構成威脅。今（22）日，文在寅提名經濟學者李昌鏞為新任韓國銀行總裁。

不僅遷移總統辦公室與是否開放青瓦台成為文、尹冷戰的議題，事實上兩人也為了新任韓國銀行總裁人選鬧得不可開交，因為4年一任的韓國銀行總裁大部分得配合新總統所制定的國家經濟發展政策。

然而，現任韓國銀行總裁李柱烈將於3月底卸任，如今南韓面臨俄烏戰爭所引起的物價上漲、通貨膨脹等經濟問題，韓國銀行不可「一日無君」，為了配合後續的人事公聽會時程，擁有憲法所賦予人事任命權的現任總統文在寅勢必得在短時間內指定適合人選。

根據韓媒《News1》，南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於22日中午12時20分在青瓦台春秋館發佈人事提名結果，提名現國際貨幣基金組織（IMF）亞太局局長李昌鏞（이창용，Rhee Changyong）為下一任的韓國銀行總裁，「他在相關領域德高望重，在經濟財政、金融等層面擁有豐富的知識和經驗，且對全球網絡也十分敏銳。」

▲▼經濟學家李昌鏞被文在寅提名為新任韓國銀行總裁。（圖／達志影像）

▲經濟學家李昌鏞被文在寅提名為新任韓國銀行總裁。（圖／達志影像）

據悉，李昌鏞從首爾大學經濟學系畢業後，赴美國哈佛大學進修，取得經濟學博士，主要專攻總統經濟學、金融經濟學等，2013年11月以首位韓國人之姿擔任國際貨幣基金組織亞太局局長。

當記者提問，文在寅的這項人事提名是否曾先與尹錫悅進行協商，某青瓦台高層表示，「雖然是總統人事提名案，在此難以給出完整的答覆，但為了讓韓國銀行早日有總裁指揮坐鎮，（我方）在聽取尹錫悅總統當選人的意見，才發表這項人事提名案。」

對此，尹錫悅總統當選人辦公室發言人金恩慧（김은혜）卻表示，事前未曾與青瓦台取得協議，或是向青瓦台推薦任何特定人選。

另外，文在寅、尹錫悅兩人原訂3月16日在青瓦台會晤、共進午餐，同時商討北韓（朝鮮）試射飛彈等議題，最後卻因韓國銀行總裁人選、遷移總統辦公室等議題鬧翻，雙方不歡而散、會晤無限期延宕。

尹錫悅總統職務交接委員會相關人士表示，若現執政黨無法針對遷移總統辦公室等進行預算撥款等協助，則5月10日就任總統後，尹錫悅考慮前往總統職務交接委員會辦公室所在的首爾市鐘路區通義洞辦公，青瓦台（總統府）的幕僚也不會進入青瓦台辦公、而是前往鄰近的政府廳舍辦公。

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