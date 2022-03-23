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澤倫斯基「又躲過一次暗殺」　俄敢死隊邊境被逮！竟是自家人洩密

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向義大利國會視訊演說。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）又躲過一次暗殺。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭情報單位表示，總統澤倫斯基又躲過另一次暗殺。一支俄羅斯聯邦安全局（FSB）領導的25人敢死隊在斯洛伐克邊境城鎮烏日霍羅德（Uzhgorod）被捕，《烏克蘭獨立新聞社》指出，FSB內部有一群反戰人士，他們向澤倫斯基的維安團隊通風報信、透露敢死隊下落，才成功阻止這一切。

烏克蘭反情報機構指出，俄羅斯敢死隊計畫在殺害澤倫斯基後滲透基輔政府，暗殺名單上還有其他目標，包括烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）以及總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）。

本月稍早，葉爾馬克就曾向《烏克蘭真理報》透露，總統及其家人已經躲過至少12次暗殺，多虧「非常強大的情報及反情報網絡」的努力，這些殺手都被「清算」。

在所有暗殺行動中，據傳至少2次由親克里姆林宮的俄國傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）策畫與實施，該組織已經滲透基輔，400名成員都拿到一張暗殺名單，除了澤倫斯基以外，還有總理什米加爾、內閣成員、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）等一共24人。

英國《泰晤士報》引述消息人士說法報導，澤倫斯基的維安團隊持續獲得FSB反戰人士的通風報信，成功讓暗殺組織承受損失，「澤倫斯基的團隊準備得如此周全，真是可怕。」

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