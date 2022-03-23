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沒裝備慘凍傷！俄兵崩潰：打仗像「他X的馬戲團」　300人直接落跑

▲▼2022年3月1日，烏克蘭首都基輔附近的道路上，士兵遺體出現在軍用車輛裡。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基輔附近道路上一輛軍車裡有士兵遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事持續近一個月，俄軍至今未取得重大進展，烏克蘭東北部戰線傳出數百名俄兵拒絕戰鬥，帶著大量武器逃之夭夭，還有俄兵原先以為能快速取勝，但作戰條件惡劣，加上裝備不足導致凍傷，和指揮官通話過程中氣得髒話連篇，怒喊這根本不是「軍事行動」而是馬戲團。

烏克蘭新聞網站《真理報》（Pravda）報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部宣稱，東北部城市蘇梅（Sumy）奧赫蒂斯基（Okhtirsky）地區有近300名俄兵被下令執行戰鬥行動，但他們拒絕聽從指揮官的命令，帶著約70件裝備逃離戰區。

根據《天空新聞》，烏克蘭國防部也指出，有一支俄軍部隊共220名士兵集體拒絕戰鬥。這支部隊自開戰以來已有50人陣亡，110人受傷。

一名美國國防部官員透露，有跡象顯示，許多俄兵因天氣寒冷、裝備不足而凍傷，且燃料、食物短缺。根據《太陽報》，烏克蘭情報部門日前攔截並公開一通俄兵與指揮官的3分鐘通話內容，過程中士兵向指揮官表示，他隸屬的中隊有50%的人員凍傷，且因無法將戰死的同袍運出，被迫載著屍體行進。

士兵指出，他們被烏軍抵抗所困，缺乏設備及醫療用品，「我們本該有四頂M-30帳篷，結果只有一頂，甚至連那一頂也不是給我們用的。他們連暖爐都沒給我們」，現在只能睡在戰壕裡。

得知士兵面臨的慘況後，電話那頭的指揮官直言，「就連車臣都沒他X這麼糟。」士兵也憤怒抱怨道，上級原先聲稱能迅速取勝，「我們以為這會是場他X的勝利遊行，但這是他X的馬戲團，不是『軍事行動』，是他X的狗屁。」

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