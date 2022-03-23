　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機　從波蘭入境受阻

▲▼南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

▲南韓海軍陸戰隊一名20多歲士兵疑因遭隊上前輩辱罵，憤而前往烏克蘭國境加入傭兵團。（示意圖，非本人／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓除了網紅「李根大尉」前往烏克蘭參加國際傭兵團，還有其他8人以同樣目的入境烏克蘭。而一名自稱在部隊內慘遭前輩辱罵的海軍陸戰隊，日前更趁著部隊休假期間，從仁川國際機場搭機飛往波蘭華沙，之後搭乘巴士前往烏克蘭邊境，試圖加入國際傭兵團，不過由於南韓當局已事先聯繫烏克蘭，因此慘遭拒絕入境。

根據韓媒《News1》報導，一名隸屬於南韓海軍陸戰隊第1師團的20多歲士兵A某，21日趁結束休假、返回部隊之際，毅然決然從仁川國際機場搭機飛往波蘭首都華沙，在家屬向軍方通報後，南韓軍方與相關當局才開始掌握A某的行蹤，在南韓外交當局向烏克蘭通報後，A某在波蘭、烏克蘭國境慘遭「拒絕入境」，送回波蘭的邊境檢哨站。

烏克蘭國境守備隊將A某送返波蘭，目前A某被波蘭邊境檢哨站安排停留在某場所，由波蘭定時提供吃食。南韓政府消息人士透露，儘管外交當局與軍方不斷與A某保持通話，勸A某能夠返國，但A某卻透露出堅決反對的意志，目前外交部相關人士仍停留在邊境檢哨站附近，計畫當面與A某面談。

南韓外交部、軍方計畫，在與波蘭的司法互助下，將A某強制遣送回國。

▲▼南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

▲南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像，下同）

韓媒《Nocut News》昨（22）日首度披露海軍陸戰隊士兵A某趁休假結束期間從仁川搭機出境、前往波蘭華沙，報導指出雖然現役軍人在出境時須先獲得「國外旅行許可」，但機場根本不可能一一檢查，才會產生疏漏。

A某在通話中表示，「看到（烏克蘭）一般民眾不斷因戰爭而死，身為軍人的我無法坐視這一切發生。雖然俄羅斯無差別攻擊烏克蘭很可怕，但現在早已無法挽回這一切，如果我之後返回韓國，我甘願接受處罰。」

A某於22日接受韓媒《世界日報》電訪時則透露，「原訂上午3時（韓國時間下午1時）挺進前線，但前線砲擊太過慘烈，因此不斷往後延宕。原本我有向烏克蘭駐韓大使館詢問加入外籍傭兵團的事，不過一直沒有接獲聯繫，最後我才逕自前往波蘭。」

儘管A某在檢哨站時表示，是為了「民主主義與和平」而戰，不過他在訪談中卻透露，部份原因與他在軍中遭到不當待遇有關，「雖然我因遭到不當待遇而在軍中寫下『心靈信封』（南韓軍隊內一種向上級密告遭虐待等的制度），但加害人最後只被要求寫下一張悔過書就結束了。之後我反而因為背叛、舉告前輩而慘遭狠罵。」

A某表示，「與其選擇以極端的方式輕生，還不如選擇有意義的死亡！」

▲▼南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

據悉，由於烏克蘭在2月13日被南韓外交當局提升旅遊警戒層級至最高的第4級，烏克蘭全境被劃為禁止旅遊國家，若南韓國民無端前往，恐怕觸犯《護照法》，可被判處1年以下徒刑、1000萬韓元以下罰金；不過若被判定犯下「私戰罪」（사전죄），被判處監禁1年以上的可能性相當高。私戰罪指的是，個人在未經政府核准下、且總統與國會尚未發動宣戰下，在國外所引發的戰爭衝突。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／台南4550戶突停電！　台電緊急搶修中
朱芯儀抗癌親吐病況　「乳頭被拉扯到已凹陷」
快訊／國民黨正式宣布：提名謝龍介參選台南市長
斯亞點名《大熱門》！揭「節目低級行為」害她遭霸凌
手機勿擾模式「警報突狂響」　醫師愣20秒懂了！實測推爆
快訊／新北不明感染源確診「住深坑」　急匡13人
快訊／新北不明感染源　2處小吃店足跡曝光
國家警報「搶到黃金5秒」！　女主播還原驚悚過程
921全台房子倒一排！　他驚抖「1縣市」零倒塌
快訊／和平確診護理師「國中女兒」染疫！　病毒量高
快訊／新北又爆「不明感染」！　40多歲女陪病採檢確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／烏克蘭1天摧毀17空中目標　俄軍奪取車諾比放射物

車諾比核電廠「實驗室被毀」！　烏克蘭控：俄軍搶走放射物

南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機　從波蘭入境受阻

19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說　全程網路直播

俄軍傳「狂埋地雷」打消耗戰！他剖析最新戰略　1關鍵心態變了

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

電梯綁鞋帶比特犬突然抓狂　女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

熱水器連環電死4人！她幫兒洗澡觸電　尪和女傭趕來也慘死

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

不斷更新／烏克蘭1天摧毀17空中目標　俄軍奪取車諾比放射物

車諾比核電廠「實驗室被毀」！　烏克蘭控：俄軍搶走放射物

南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機　從波蘭入境受阻

19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說　全程網路直播

俄軍傳「狂埋地雷」打消耗戰！他剖析最新戰略　1關鍵心態變了

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

電梯綁鞋帶比特犬突然抓狂　女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

熱水器連環電死4人！她幫兒洗澡觸電　尪和女傭趕來也慘死

莊瑞雄與電商談合作　諾當選屏東縣長「農民可享免廣告費及上架費」

海基會：與對岸海協會聯繫未斷　去函「已讀不回，但會處理」

快訊／又停電！台南南區4550戶受影響　台電緊急搶修中

行政院通過《犯罪被害人保護法》修法完善被害人權益

和牛海膽捲太銷魂！ 高雄日本料理必點特上8貫壽司、炙燒星鰻丼飯

KKday推樂園、飯店野餐2折起　585元享五星飯店吃到飽

東航墜機上百個家庭心碎！聚焦事故三大焦點　黑盒子仍未找到　

激戰高雄三民區！籌不到50萬登記費　王浩宇：多賣些內褲襪子

Fed官員集體放鷹！　5月升息2碼機率已破60％

黑白貓浴室大戰「飛天蟑螂」20分鐘　完事秒躺下：朕累了

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

國際熱門新聞

阿美族男當抗俄傭兵難　烏「1現實條件」曝

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

伊爾平成人間煉獄　俄軍性侵婦女屠殺平民

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！

烏軍反攻！激戰奪回基輔重鎮　包圍俄軍

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

花蓮6.6強震　日本氣象廳發警報　

更／烏克蘭1天摧毀17空中目標

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

74歲翁救人後開槍轟死他！　下場曝光

7歲女唱烏克蘭國歌　掀千人歡呼

拜登點名印度反俄侵烏立場不堅　是美盟邦中例外

烏軍飛官「狗鬥俄軍」　像《捍衛戰士》翻版

更多熱門

相關新聞

俄軍摧毀車諾比實驗室　搶走放射物

俄軍摧毀車諾比實驗室　搶走放射物

俄羅斯揮兵烏克蘭後隨即攻佔車諾比核電廠，廠內數十名員工淪為人質，一度發生斷電危機，引發核災憂慮，如今又傳出俄軍破壞核電廠內一間實驗室，奪取放射性物質。

新壽：16日已收到俄債利息　若用盧布付錢影響小

新壽：16日已收到俄債利息　若用盧布付錢影響小

澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說！

澤倫斯基今晚在「日本國會」視訊演說！

俄軍傳埋地雷打消耗戰　關鍵心態變了

俄軍傳埋地雷打消耗戰　關鍵心態變了

俄軍砲轟平民避難所　5歲童哭喊「我不想死」

俄軍砲轟平民避難所　5歲童哭喊「我不想死」

關鍵字：

日韓要聞國際焦點國際軍武烏克蘭俄烏戰爭波蘭邊境傭兵團南韓海軍陸戰隊

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

學者示警：規模8以上大地震會來

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

國家級警報「響了15秒才開始搖」　氣象局揭密預警奏效2大關鍵

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面