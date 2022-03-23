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普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商　醫療發財夢因俄烏戰破滅

▲▼普丁36歲的大女兒沃倫索娃。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

▲普丁36歲的大女兒沃倫索娃。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁決定入侵烏克蘭以後，為全球帶來一系列劇變，包括傳出普丁36歲的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）與來自荷蘭的富豪丈夫法森（Jorrit Faassen）婚姻正式劃下句點，兩人之間有小孩，消息指出早在俄烏戰爭之前兩人之間的婚姻關係就已結束，而沃倫索娃的發財夢恐因此破滅。

▲▼展現出女性菁英風範的沃倫索娃穿上爆乳泳裝。（圖／翻攝自EAST2WEST NEWS）

▲展現出女性菁英風範的沃倫索娃穿上爆乳泳裝。（圖／翻攝自EAST2WEST NEWS）

根據《每日之星》（DailyStar）報導，當地調查報導網媒「The Insider」流亡海外的總編輯、俄籍記者多布羅霍托夫（Roman Dobrokhotov）爆料，沃倫索娃與荷蘭富豪法森的婚姻關係已經「玩完了」，目前雙方是分手狀態。

多布羅霍托夫並未仔細說明兩人具體的離婚時間點，不過消息指出雙方婚姻關係出現破滅是在俄烏開戰之前。儘管普丁當上外祖父，但他從未對外公開私生活細節，也未說明他成年子女的身份或是從事的職業；而沃倫索娃始終未正面承認自己是普丁的大女兒，沃倫索娃（Vorontsova）這個姓氏來自她的祖母。

▲▼沃倫索娃的荷蘭富商丈夫法森。（圖／翻攝自Twitter）

▲沃倫索娃的荷蘭富商丈夫法森。（圖／翻攝自Twitter）

沃倫索娃其實是一名專供基因遺傳學的學者，主要研究罕見疾病侏儒症，且她還是俄羅斯衛生部國家內分泌醫學研究中心主要研究員，去年更登上俄羅斯24頻道接受關於抗擊兒童罕見疾病的採訪，不過當時節目並未透露她就是普丁的女兒。

自從普丁發兵入侵烏克蘭，引發美國、歐盟等為首的西方社會針對俄羅斯實施大規模制裁後，沃倫索娃計畫鎖定俄羅斯政商名流等菁英在聖彼得堡開設的「高級醫療中心」的希望便淪為泡影，不僅面臨婚變、靠菁英高級醫療的發財路更遭斷絕。

據悉，普丁還有二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova），她在過去曾經是一名舞者，不過後來成為數學家，現在更是莫斯科大學數學研究院副院長。普丁於1983年與曾任職空姐的柳德米拉•普丁娜（Lyudmila Putina）結婚，兩人相繼生下沃倫索娃、提霍諾娃，不過普丁作風相當低調，不太希望私生活暴露給外界知情，因此多次為2名女兒改名，直到2017年仍堅持讓女兒們隱姓埋名，繼續做普通人。

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