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5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

▲▼馬立波劇院被轟炸。（圖／翻攝TELEGRAM）

▲ 馬力波劇院在俄軍轟炸後幾乎全毀。（圖／翻攝TELEGRAM）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）連日被俄軍轟炸，至今仍有10萬居民未能逃出，面臨缺水缺糧的人道主義危機。一座容納大量逃難平民的劇院幾乎全毀，倖存者憶起爆炸發生過後，眼前許多難民受傷流血，還可聽見年幼孩童的慘叫，令人心碎。

俄軍猛烈轟炸之下，馬力波上千民眾躲進一棟蘇聯時期建成的大劇院，更在劇院外地板上塗上「小孩」字樣，表明內有兒童，卻仍遭俄軍轟炸。倖存的27歲鎖匠弗拉季斯拉伕（Vladyslav）向BBC表示，炸彈帶來的影響「可怕且令人心碎」。

炸彈來襲時，弗拉季斯拉伕就在劇院大門附近，隨後和其他人一起跑進地下室逃命，10分鐘後聽說建築起火，四周一片混亂，「可怕的事情正在發生」。他目睹許多人受傷流血，有人開放性骨折，一名母親試圖在一片廢墟之中尋找孩子，還有個5歲的小孩尖叫喊著「我不想死」。

烏克蘭總統澤倫斯基23日說明，馬力波仍有10萬平民受困，「截至今天，這座城市約有10萬人。在不人道的條件下被徹底封鎖，沒有食物、水或藥物，且持續受到砲彈轟炸。」

澤倫斯基指控，俄軍蓄意阻礙透過人道走廊疏散平民的救援行動，22日更攔截一組車隊，俘虜烏克蘭政府工作人員及撤離巴士司機。但在種種困難之下，22日仍有7026名馬力波居民獲救。

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