俄軍傳「狂埋地雷」打消耗戰！他剖析最新戰略　1關鍵心態變了

▲衛星影像顯示，烏克蘭城市切爾尼戈夫（Chernihiv）工業區的儲油槽21日被炸毀。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍疑似正在烏克蘭首都基輔等地挖掘壕溝、埋下大量反步兵地雷PFM-1，以鞏固防禦措施、加強控制已佔領據點，就是為了展開消耗戰。研究員巴羅斯（George Barros）認為，此舉顯示俄軍「越來越專注在保持戰果，而非向前推進。」

烏克蘭指控，俄軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）等地部署PFM-1地雷。此武器透過空投滑行至地面，下一次被碰觸就會引爆，由於重量僅20公克，形狀又像蝴蝶，而被稱為「蝴蝶雷」（Butterfly Mine）。

巴羅斯表示，俄軍包圍基輔的行動陷入膠著，又面臨不斷加劇的後勤及軍力問題，若未暫停行動、重新集結，不太可能達成目標，「他們已經失去主動權。」

▲PFM-1地雷狀似玩具，容易被兒童誤觸。圖為哈爾科夫發現的PFM-1地雷。（圖／翻攝自Twitter）



軍事分析師克倫普（Justin Crump）也表示，「蝴蝶雷」看起來就像玩具一樣，可能誘使孩童誤觸，儘管有標記的地雷區符合國際法，但實際上沒有人會知道地雷落在哪裡。

烏克蘭軍方人士認為，莫斯科從關鍵戰役撤退、逃兵情況嚴重，只好調派俄羅斯腹地的增援部隊，顯然已經失去「進攻潛力」，可能讓將領們採取激烈行動；俄軍如今採取新的防禦姿態、部署地雷，迫使烏方不斷閃避，「表明他們正在打持久戰。」

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