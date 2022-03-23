手機被沒收！13歲男冷血把媽爆頭　7歲弟保護中彈爸慘被背後擊斃

▲少年因為手機被沒收，開槍射殺全家。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西日前發生一起人倫慘案，一名13歲少年因為成績不好被爸媽沒收手機，竟然就開槍射殺全家，導致媽媽與7歲弟弟當場身亡，父親也中彈重傷，未來很有可能下半身癱瘓。

47歲女子里妮爾達(Iranilda de Sousa Medeiros Araujo)與7歲兒子加百列(Gabriel)，19日在帕圖斯(Patos)家中被13歲兒開槍射殺，身為軍警的57歲丈夫貝內迪托(Benedito da Silva de Araujo)也同樣中彈，目前仍在醫院搶救中。

犯案少年表示，因為爸媽沒收他的手機，不讓他和朋友玩線上遊戲，所以他趁父親去藥局買東西時，偷偷拿走對方收在櫥櫃中的槍，把槍對準躺在床上睡覺母親的頭，當場將人擊斃。

7歲弟弟聽到槍聲跑出房間查看，少年便拿著槍一路追殺，此時父親剛好回到家中，雖然試圖把槍從他手中奪走，但他仍冷血朝摔在地上的父親開槍，弟弟見狀上前想要關心父親，被他從背後開了一槍。

警察局長雷納托(Renato Leite)表示，少年犯案後還想把現場布置成遭人搶劫，不過詭計仍被警方識破，「他完全沒有哭泣或是表現出任何情緒，然而當他得知父親活下來時，才有驚訝與沮喪的反應，感覺如果父親也死了他才會滿意」。少年目前被關押在少年教育中心，之後將面臨相關部門的處置。