　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

矢板明夫：俄烏讓日人認清敵人！　日民調8成憂「陸對台日動武」

▲▼日本疫情,新冠疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲日本民調顯示，有8成民眾擔憂中國大陸會攻打台灣或日本。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭引發全球撻伐，更有人提出「今日烏克蘭，明日台灣」的觀點。對此，不僅台灣民眾擔憂，位於鄰國的日本也同樣關注。根據多家日媒共同舉辦的民調顯示，有超過8成的日本人擔心中國大陸會像俄羅斯進攻烏克蘭一樣，以武力攻打台灣或日本。

《產經新聞》台北支局長矢板明夫22日晚間在自己的臉書粉絲專頁寫道，《產經新聞》、《共同社》以及《富士電視台》等3間日媒共同舉辦的民調中，有84%的受訪者認為，中國大陸有朝一日可能會如同俄羅斯一樣，對台灣或日本動武，並對此表示擔憂。其中有一半的受訪者是比較擔心，另一半則是非常擔心。

矢板明夫直言，這個數字可能比台灣還要高。他分析，可能是因為日本的主流媒體雖然多少都曾受到中國認知作戰的影響，但是基本上還是站在了自由民主的陣營，因此很少有人會替中國大陸或是俄羅斯說話。

在同一份民調中，更有超過20%的受訪者認為日本應該與美國「核共享」，也就是與美國共同擁有核武器，這個數字來到歷史新高。不僅如此，首相岸田文雄的支持率也在一個月內上升3%，達到65%以上。他認為，雖然岸田文雄還沒有什麼明顯的政績，不過俄國攻打烏克蘭，的確也增加了民眾的危機感與政府的向心力。

談到俄烏戰爭，矢板明夫說，俄羅斯日前因為不滿日本加強對俄制裁強度，因此宣布退出和平條約的協議，對此日本人則是拍手叫好。因為事實上，俄羅斯過往總是靠著這個談判向日本索取各種好處，然而實則沒有意願真正把北方領土還給日本。

除此之外，他也提到，俄烏衝突就像上天對日本人潑了一盆冷水，很多人都清醒了，並認清誰才是真正的朋友、誰才是敵人，無論如何對日本或台灣而言都是好事。

日本前首相安倍晉三22日邀請總統蔡英文參加日華議員懇談會總會的年度大會，會後他則在臉書上表示，在堅決反對用武力改變現狀的問題上與蔡總統達成了一致。矢板明夫則認為，日本政治人物越來越敢發言，也希望台日關係能夠越走越近。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
強震讓長濱公路「長出驚天大蜜桃」　網：孫悟空要出世了
普丁爆乳大女兒爆婚變！　切斷荷蘭富商
快訊／南港女等公車突倒地！　公車進站「直接輾過」
地震狂搖「這5動作」全錯了！　開門逃是最後一步
氣象局示警「這地區」久未大地震！　注意3斷層
北市大樓大火「多人揮毛巾求救」　驚險畫面曝光
快訊／波蘭代表確診！　北市要求智慧城市論壇提早結束
凌晨2:00警衛睡歪！　住戶全看呆「大哥地震了」
快訊／林穎孟現身了！　「100萬交保」步出北檢
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

電梯中被自家比特犬攻擊　25歲女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

熱水器連環電死4人！她幫兒洗澡觸電　尪和女傭趕來也慘死

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商　醫療發財夢因俄烏戰破滅

俄兵身上藏一疊保險套　她目睹煉獄景控訴：他們性侵婦女屠殺平民

美國及西方盟友擬將俄羅斯「踢出G20」　恐被中國、印度否決

矢板明夫：俄烏讓日人認清敵人！　日民調8成憂「陸對台日動武」

美國防部官員：俄軍戰鬥能力下降　首次「跌到90%以下」

美國政治人物接連染疫！74歲希拉蕊自爆確診　親曝身體狀況

烏克蘭難民「餓到吃流浪狗」！孩童脫水死亡...馬力波淪煉獄

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

電梯中被自家比特犬攻擊　25歲女被撕咬「全身爆血」倒地畫面曝光

熱水器連環電死4人！她幫兒洗澡觸電　尪和女傭趕來也慘死

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商　醫療發財夢因俄烏戰破滅

俄兵身上藏一疊保險套　她目睹煉獄景控訴：他們性侵婦女屠殺平民

美國及西方盟友擬將俄羅斯「踢出G20」　恐被中國、印度否決

矢板明夫：俄烏讓日人認清敵人！　日民調8成憂「陸對台日動武」

美國防部官員：俄軍戰鬥能力下降　首次「跌到90%以下」

美國政治人物接連染疫！74歲希拉蕊自爆確診　親曝身體狀況

烏克蘭難民「餓到吃流浪狗」！孩童脫水死亡...馬力波淪煉獄

RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子

5歲童哭喊「我不想死」！俄軍轟炸平民避難所　倖存者憶心碎瞬間

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

律師張靜遭檢方搜索扣押聲押　律師團體批「寒蟬效應」

綠初選激戰！「邁盟」7成員領表登記參選　拚高市議會過半席次

花東大小餘震逾150次　讓學者想起1951年「這起強震」

ELEVEN APP喊漲！轉播中職3隊　4月起每月149元

葉耀元／俄用匕首飛彈能扭轉戰局？　只是測試兼嚇唬！

地震快躲好！虎斑汪倒車嚕進「掩護處」　媽無言：怎麼會躲那啦

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！專家曝「深夜運動」不僅增加代謝又好睡

國際熱門新聞

阿美族男當抗俄傭兵難　烏「1現實條件」曝

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！

烏軍反攻！激戰奪回基輔重鎮　包圍俄軍

花蓮6.6強震　日本氣象廳發警報　

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

拜登點名印度反俄侵烏立場不堅　是美盟邦中例外

7歲女唱烏克蘭國歌　掀千人歡呼

74歲翁救人後開槍轟死他！　下場曝光

烏軍飛官「狗鬥俄軍」　像《捍衛戰士》翻版

澤倫斯基：烏克蘭是野蠻人無法通過牆

更／美：跡象顯示烏克蘭軍「轉守為攻」

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商

更多熱門

相關新聞

莫斯科證交所禁止沽空30家俄大型企業　暗示股市重啟在望

莫斯科證交所禁止沽空30家俄大型企業　暗示股市重啟在望

據莫斯科證交所（Moscow Exchange）的聲明指出，投資人自周二（22）日起，將不得對Gazprom、Lukoil、Sberbank、MMC Norilsk Nickel 和 Rosneft Oil 等約 30 家俄羅斯大型企業與歐洲債券進行沽空。

美官員：俄戰鬥力跌到90%以下

美官員：俄戰鬥力跌到90%以下

烏難民「餓到吃流浪狗」！馬力波淪煉獄

烏難民「餓到吃流浪狗」！馬力波淪煉獄

俄將領狂戰死　美軍上將曝通訊出問題

俄將領狂戰死　美軍上將曝通訊出問題

俄傳募敘利亞戰士當「納粹獵人」

俄傳募敘利亞戰士當「納粹獵人」

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

學者示警：規模8以上大地震會來

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

即／花蓮近海凌晨6.6強震　台東成功山區停電

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

深夜2分鐘狂搖強震！網狂問「連鎖反應？」鄭明典3圖1字回應

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面