俄海軍連射8枚巡弋飛彈畫面曝！　疑瞄準烏南戰略港市敖德薩

Video reportedly of a Russian Project 21631 Buyan-M small missile ship launching 8 Kalibr-NK cruise missiles from near Sevastopol. https://t.co/GcWqUpoXLh pic.twitter.com/VvU3l5yYCK — Rob Lee (@RALee85) March 22, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍在奪取制空權失敗後傾向在烏克蘭境外發射導彈，攻擊境內建築設施，最新一段影片顯示，一艘在克里米亞城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）外海的軍艦在海面上發射巡弋飛彈，符合美方指出的俄國海軍活動增加的情報。

▲俄海軍連射8枚巡弋飛彈 。（圖／翻攝推特）

CNN報導，加密通訊軟體Telegram和社群軟體推特上22日紛紛出現一段影片，拍攝者用俄語指出可以看到外海有軍艦發射飛彈，但確切位置在岸上看不清楚。

CNN透過影片畫面定位，軍艦位在塞瓦斯托波爾外海，發射的是巡弋飛彈。

美國國防部發言人科比（John Kirby）在21日的簡報中指出，美方觀察到俄國海軍在黑海北部的活動增加，「跡象顯示部分轟炸敖德薩的火力是來自海上，我無法確切告訴你他們發射的是什麼，或是他們發射多少，以及打擊的目標是什麼。」

推特消息判斷，該艘軍艦應是俄軍千噸級以下的暴徒級小型導彈艦（Buyan-M small missile ship），或是滿載排水量可達5100噸的格里戈洛維奇海軍上將級巡防艦（Admiral Grigorovich Class Frigate），發射的飛彈可能是「神劍」巡航導彈（Kalibr cruise missiles），總共8枚。不過相關艦型和導彈型號，目前還沒有得到俄羅斯官方證實。