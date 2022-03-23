74歲翁救起溺水型男　卻開槍轟死他！下場曝光

▲老翁救起落水的摩根之後，在爭執中開槍殺了他。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南卡羅來納基奧維湖（Lake Keowee）發生一起槍擊案，一對老夫妻在湖中發現落水的29歲男子摩根（Nathan Drew Morgan）與另一名女性，卻在將兩人救上船後遭到疑似酒醉的摩根動粗，74歲的老翁在情急之下開槍打死摩根。事後警方表示老翁行為屬於自衛，不會將他起訴。

綜合外電報導，基奧維湖是一座人造水庫，由於水流危險，過去30年間已經傳出多起溺死案件。警方表示事件發生在上周二（15日），當時老夫妻開著船在湖上看見有摩根和女伴溺水，他們的水上摩托車翻覆，而沒穿救生衣的兩人都在湖中掙扎。

老夫妻趕緊將兩人救起，但摩根獲救後卻突然變得很暴力，還想要攻擊老夫妻。警方根據調查指出，摩根應該是想要回到他的水上摩托車上，警長克倫蕭（Mike Crenshaw）透露，摩根當時可能已經酒醉，才會出現暴力行為。

據了解，摩根的女伴為了阻止他的脫序行為，還一度把他再推下水，但老翁還是將摩根救上船，但最後情況失控，老翁趕緊拿起槍枝朝摩根胸口開了一槍。

屍檢報告顯示，摩根死因是胸口的槍傷。老翁向警方供稱，會開槍是因為害怕他和他的老婆會被摩根攻擊。

該起事件就發生在佛羅里達州最近一起知名的審判之後，佛州一名前特警指揮官在電影院和另一名顧客發生爭執，對方把爆米花砸在他臉上後，他竟然開槍打死對方，佛州法官還裁決讓他無罪釋放。

美國槍枝相關的暴力犯罪在近年顯著上升，根據美國疾病管制和預防中心（CDC）統計，光是2020年，就有至少1萬9384起槍枝暴力案件。