網傳「花東強震上千顆雞蛋破滿地」　1照片千人心疼！真相曝光

▲強震過後，台東道路多處有落石崩落。（圖／翻攝自Facebook／台東縣長饒慶鈴）



記者崔子柔／綜合報導

花東地區今（23）凌晨發生8起顯著有感地震，最大一起為花蓮縣近海1時41分發生的規模6.6有感地震，陸續有網友PO出當地災情，其中一張上百顆雞蛋翻倒破裂，蛋汁流滿整地的照片引起廣大迴響，不少人紛紛留言喊「看到這畫面，真的心痛！」不過其實這是一張舊照片。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，「繼地震後…有種蛋蛋的哀傷」，圖中可見有數個籃子裝著滿滿雞蛋，堆疊在一起放在倉庫中，結果籃子全倒塌，數百甚至上千顆雞蛋破碎，蛋汁流滿整地，不過文章沒有提到事發地點等細節。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



台灣自農曆年前開始陷入蛋荒，本月15日起蛋價每台斤漲2元至每台斤36.5元，即便如此不論是雜貨店或大賣場蛋架上總是空空如也，不少網友見到照片，紛紛留言表示「蛋現在超珍貴，看到這畫面，真的心痛」、「休蛋幾勒」、「天哪現在蛋好貴呀」、「真的損失慘重，現在的蛋又那麼貴」、「又沒有蛋了，心疼」、「雞蛋不要放在同一個籃子」。

根據本站先前報導《全台徹夜狂搖！「蛋箱塔」震一下倒了…送蛋員一開門崩潰》，該圖在2018年由一名網友在「爆廢公社」PO出，當時花蓮發生規模6.0強震，蛋行員工一早準備上班送貨時，才發現蛋箱倒了一地，相當崩潰。