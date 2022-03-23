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烏克蘭絕地大反攻！激戰後奪回基輔西方重鎮　俄軍恐被包圍斷後勤

▲▼烏克蘭國土防衛軍正在參加訓練演習。（圖／路透社）

▲烏克蘭國土防衛軍正在參加訓練演習。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的「特殊軍事行動」持續至今將近1個月，原本俄羅斯總統普丁預計閃電奪下烏克蘭首都基輔，然而卻遭遇烏國軍民強烈抵抗、以及歐洲等西方盟有外援武器。最新消息指出，烏克蘭軍隊重新奪回基輔西方65公里的戰略重鎮馬卡里夫（Makariv），切斷俄軍從西北方的包圍與補給線。

根據《CNN》報導，烏克蘭國防部於22日聲稱，經過一場激烈的戰鬥以後，已於22日從俄軍手中重新奪回馬卡里夫，隨著俄軍節節敗退，烏軍更在馬卡里夫一棟建築物上懸掛烏克蘭國旗。當烏軍成功掌控馬卡里夫後，俄軍將更難以從西方、西北方接近基輔。

只要烏軍一路向北，從俄羅斯、車臣軍隊手中奪回馬卡里夫以北20公里的博羅江卡鎮（Borodyanka，基輔州），前方的俄羅斯部隊就會被切斷，進而阻斷俄軍向南推進、繞過主要的東西向高速公路而包圍基輔的目標。

另外，基輔以西的伊爾平河（Irpin River）河水氾濫、沖毀伊爾平以北的一座鐵道橋梁，恐怕讓當地俄軍的後勤補給出現困難。

報導分析，若烏軍持續鞏固勝利、守住重新奪回的城鎮，那麼俄軍在基輔北部的布恰（Bucha）、戈斯托梅利（Hostomel）的前進基地恐怕遭到烏軍包圍。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）便於22日在記者會上分析烏軍的打法，認為烏克蘭部隊在對俄軍的進攻上變得比先前更加積極，且運用聰明、靈活的戰略有創意地進行防禦作戰，在他們認為是正確防禦地點的地方擊退俄軍進攻，以求重新奪回領土。

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