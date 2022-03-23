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不斷更新／烏軍反攻奪回基輔西部重鎮　美：跡象顯示「轉守為攻」

▲▼烏克蘭基輔一棟工業用建築慘遭俄軍空襲摧毀，救難人員前往救援。（圖／路透社）

▲烏克蘭基輔一棟工業用建築慘遭俄軍空襲摧毀，救難人員前往救援。（圖／路透社）

記者張靖榕、羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭已邁入第28天，俄軍雖然遲遲無法奪下烏克蘭首都基輔，卻持續不斷針對基輔的住宅區、商業區發動砲擊，還不惜動用極超音速飛彈「匕首飛彈」，對此烏克蘭總統澤倫斯基宣布將國內「戰時狀態」再度延長30天。

【08:14】

根據《CNN》，烏克蘭軍隊重新奪回基輔西方65公里的戰略重鎮馬卡里夫（Makariv），切斷俄軍從西北方的包圍與補給線。

【07:52】

美國國防部發言人科比（John Kirby）22日在簡報中表示，美方看到跡象顯示原先採取守勢的烏克蘭軍隊，現在變得更加具侵略性，尤其在在烏克蘭南部接近赫爾松（Kherson）一帶，烏軍正和俄軍發生激戰，企圖奪回當地控制權。

【06:19】

美國白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登將利用訪歐期間，宣布對俄羅斯入侵烏克蘭的新制裁行動。他並表示，在拜登與中國國家主席習近平會談至今，未有中國援俄跡象，會持續監控。

【06:13】

俄羅斯總統普丁、克里姆林宮發言人佩斯科夫22日接受美媒訪問時坦承，俄羅斯尚未在烏克蘭達成其軍事目標，但他也拒絕排除莫斯科當局最終讓核武派上用場的可能。

【01:28】

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，希望旨在結束俄軍在烏克蘭軍事行動的談判，能有「更多實質內容」。烏克蘭總統澤倫斯基宣布，他準備好透過「任何形式」和普丁（Vladimir Putin）會面，以商討結束這場戰爭。

【00:42】

根據CNN，美國與北約的情報顯示，白俄羅斯捲入「俄烏戰爭」的可能性越來越大，可能很快就會出兵攻打烏克蘭，目前只是在製造「一個環境」，讓白俄羅斯的出兵具有正當性。

【00:39】

俄羅斯入侵烏克蘭戰火未歇，世界各國對俄羅斯展開制裁，俄羅斯交通部長薩維利耶夫(Vitaly Savelyev)22日就指出，俄有78架飛機在國外「被扣押」，莫斯科正努力應對國際制裁。

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