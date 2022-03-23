長濱震度6全台最搖！　台東成功711被震翻「921的恐慌一擁而上」

記者崔子柔／綜合報導

花蓮縣近海23日凌晨1點41分發生6.6強震、震源深度30.6公里，地牛一夜狂翻，直至凌晨5點41分共有8次地震，陸續有網友傳出當地災情畫面，台東縣長濱鄉震度達到6級，搖晃強烈，成功鎮上一間711的招牌被震垮、天花板掉落下來，陳列的商品也四處灑落，讓民眾直喊「921的恐慌一擁而上」。

▲長濱一間711被震翻。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）



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一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文表示，他從嘉義到台東長濱工作，已經習慣平時發生的小地震，「但是今天這個震讓我直接回想到921」，他提到，凌晨被震醒後突然停電，看不到路也找不到眼鏡、手機，「921的恐慌一擁而上」。

▲商品散落四處。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）



該名網友形容，他住的宿舍像整間被人舉起來瘋狂搖晃，東西全部掉滿地，換了衣服戴上包包就往外跑躲到車上，到附近的711發現，門口的招牌已經掉落，店內更是慘不忍睹。

從畫面中可見，該間711的天花板掉落，各種管線外露，陳列在架上的泡麵、飲品都被震到散落一地，還有一個零食貨架直接被震倒，「已在車上度過每一個餘震，非常驚悚的一晚」。

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／嘉義綠豆大小事）

23日凌晨地震如下（不計小區域地震）：

一、凌晨1點6分，台灣東南部海域發生規模5.4地震，最大震度4級。

二、凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6地震，最大震度6弱。

三、凌晨1點43分，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，最大震度4級。

四、凌晨1點46分，台東縣近海發生規模4.7地震，最大震度3級。

五、凌晨2點37分，台東縣近海發生規模5.3地震，最大震度4級。

六、凌晨3點35分，花連近海發生規模5.8地震，最大震度4級。

七、凌晨4點29分，台東長濱發生規模5.8地震，最大震度4級。

八、凌晨5點41分，台東縣長濱鄉發生規模4.9地震，最大震度4級。