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阿美族男當抗俄傭兵恐遭拒　烏克蘭「1現實條件」刷掉很多志願者

▲▼35歲台灣阿美族男子王芮緹。（圖／翻攝臉書／柳人不悔）

▲台灣阿美族男子王芮緹志願赴烏克蘭加入國際傭兵軍團，但難度頗高。（圖／翻攝臉書／柳人不悔）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭在俄烏戰爭期間廣召國際傭兵加入作戰，35歲台灣阿美族男子王芮緹也決心幫助烏克蘭，專程飛往烏駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，仍在等待通知。不過烏克蘭國際領土防禦軍團發言人馬格洛（Damien Magrou）表示，軍團目前只徵收擁有實際作戰經驗者。

馬格洛19日接受外媒專訪時表示，目前已有超過50國、至少2萬名國際志願者報名加入烏克蘭國際領土防禦軍團（ILDU），希望為烏克蘭抗俄出一份力，其中有很大一部分是烏克蘭裔加拿大人，但很不幸地，許多人遠道而來，卻因資格不符而不得不被退件。

「現在我們徵求的只有那些擁有實際作戰經驗的人」，馬格洛表示一旦錄取國際傭兵資格後，等待整頓訓練完成就會盡快送往前線投入作戰，但他也說現階段所謂訓練，只是要讓各國傭兵熟悉烏克蘭的槍枝操作，「我們在這階段沒有做太多訓練，這也是為什麼我們會尋求已經有作戰經驗，不會在戰場上手忙腳亂的人的原因之一。」

曾為完成女友遺願騎單車勇闖世界的35歲台灣阿美族男子王芮緹，決心幫烏克蘭對抗俄羅斯，他19日專程從台灣飛到芬蘭，21日向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」，經初審面試，目前正等待是否錄取的通知。然而根據馬格洛的國際傭兵錄取資格，王芮緹申請通過的機會不太樂觀。

王芮緹21日接受《中央社》越洋電話訪問表示，希望能為和為人類自由價值盡一份心力，雖然沒有錢，但願意「奉獻自己的血換烏克蘭人的自由」。

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