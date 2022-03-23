快訊／旺盛對流移入！防大雨雷擊地區曝　今水氣最多灌全台

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（23日）凌晨發布「即時天氣訊息」，對流雲系發展旺盛，目前台灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，新竹至彰化地區請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象局預報員張承傳提醒，今天是未來一周雨最多的一天。

▲旺盛對流移入中。（圖／氣象局）



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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局今晨對基隆市、新北市發布「大雨特報」，華南雲雨區東移影響，今基隆北海岸及新北市有局部大雨發生的機率，請注意。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周四東北季風影響加上華南雲雨區東移，今雨最多，上半天各地雨勢較持續，午後可能空檔較多，晚上之後偏向短暫降雨；今晨中部以北低溫14-17度，白天台南以北、宜蘭、花蓮高溫19-22度，高雄、屏東、台東23-25度，今晚到周四清晨中部以北低溫15、16度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周四降雨比較短暫、局部，高溫稍回升，中部以北23、24度，南部26度；周五東北季風減弱，周五、周六溫度回升較多，北部高溫27、28度，中南部30、31度，這兩天雨稍微少一點，周五北部、東半部和中南部山區有短暫陣雨；周六鋒面接近，北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部、東半部及南部山區有短暫雷陣雨。

張承傳表示，周日鋒面通過，加上東北季風增強，下周一、下周二華南雲雨區東移，各地降雨比較偏多，氣溫下降轉涼，高溫回到21度，低溫預估15、16度，冷空氣強度和這波差不多。