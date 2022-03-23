　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲議會外委會通過印太報告　指台灣為重要盟友

▲▼歐洲議會通過決議，呼籲歐盟授予烏克蘭候選國地位。（圖／路透）

▲歐洲議會通過最新印太相關報告，點名台灣重要性。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

歐洲議會外交委員會今日通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告，草案中指台灣為重要夥伴和民主盟友，並駁斥中國企圖將烏克蘭戰事與台海局勢類比，指兩者情勢有巨大差異。

歐洲議會今天表示，外交委員會以56票贊成、8票反對、12票棄權通過「歐盟與印度太平洋地區安全挑戰」報告，認為印太地區擁有全球約6成人口，是重要地緣政治區域，歐盟應強化維護印太地區的和平穩定及航行自由，敦促歐盟與合作夥伴更密切地合作。

報告草案中表示，印太地區正成為全球新競爭中心，點名中國軍事快速擴張，日益強硬的行為以及蓄意反覆侵犯台灣防空識別區及越來越激進的言論及媒體宣傳，導致印太地區緊張局勢加劇。

而印太情勢將直接影響歐盟與印太國家重要政治和經濟夥伴的戰略利益。報告呼籲歐盟在印太地區應與美國、英國及北大西洋公約組織（NATO）成員國等其他自由民主國家盟友密切合作。

草案也提及台灣，點名台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，支持台灣民主發展。另歡迎台灣在促進印太地區特別是台灣海峽的和平安全方面發揮的積極作用，並重申支持台灣參與國際組織。

由於近期俄羅斯侵略烏克蘭，草案中也駁斥中方企圖宣傳將烏克蘭戰事與台海安全局勢相提並論，強調兩者在歷史背景以及在當前區域及全球情勢中存在明顯差異。

歐洲議會另回覆中央社記者詢問時表示，目前這份報告仍提供草案版本，因表決後翻譯成歐盟成員國語言需要時間處理，有時甚至需達10天，因此尚需一些時間才會發布正式版本，接續再送歐洲議會全體會議討論。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
完全沒快轉！　花蓮6.6強震服飾店「搖滾式狂晃」55秒影片曝
快訊／旺盛對流移入！防大雨雷擊地區曝　今水氣最多灌全台
花東6.6強震！一夜搖47次　居民搬椅子坐家門外整晚不敢睡
快訊／正妹議員林穎孟涉貪100萬交保　籌不到錢拘留室過夜
當地49年最大震！今年規模6↑已3起　氣象局：地震活躍期上升
長濱震度6全台最搖！　台東成功711被震翻「921的恐慌一擁
快訊／深夜連8震！台東1.8ｍ高巨石墜落路中央
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美股反彈收高逾254點！　那指大漲將近2%

白宮：拜登訪歐期間　將宣布對俄羅斯新一波制裁

普丁發言人認對烏軍事目標還沒實現　拒絕排除動用核武可能性

阿美族男當抗俄傭兵恐遭拒　烏克蘭「1現實條件」刷掉很多志願者

歐洲議會外委會通過印太報告　指台灣為重要盟友

白宮發言人訪歐前確診　拜登篩檢結果出爐

7歲烏克蘭妹妹防空洞唱《Let It Go》爆紅　登台唱國歌掀千人歡呼

花蓮凌晨6.6強震！日本氣象廳也發布地震警報　沖繩有感

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

拜登點名印度「反俄侵烏」立場不堅　是美盟邦中例外

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

東航波音737客機垂直墜落！黑盒子未找到...2現象極罕見

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

美股反彈收高逾254點！　那指大漲將近2%

白宮：拜登訪歐期間　將宣布對俄羅斯新一波制裁

普丁發言人認對烏軍事目標還沒實現　拒絕排除動用核武可能性

阿美族男當抗俄傭兵恐遭拒　烏克蘭「1現實條件」刷掉很多志願者

歐洲議會外委會通過印太報告　指台灣為重要盟友

白宮發言人訪歐前確診　拜登篩檢結果出爐

7歲烏克蘭妹妹防空洞唱《Let It Go》爆紅　登台唱國歌掀千人歡呼

花蓮凌晨6.6強震！日本氣象廳也發布地震警報　沖繩有感

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

拜登點名印度「反俄侵烏」立場不堅　是美盟邦中例外

「6.6強震外帶6.1餘震」罕見！和311大地震有關？　氣象局回應了

前立委驚傳坑王文洋2243萬！　周轉鉅款「雙手一攤」賴皮到底

美股反彈收高逾254點！　那指大漲將近2%

金針菇驗出致命李斯特菌　學者揭「2感染源」

女人終歸不是靠一張臉活著！盤點侯佩岑的8個正能量金句

快訊／花東一夜49震！國家警報響4次　最大規模6.6、震度6弱

優酪乳也能補鈣！醫曝1前提「可取代牛奶」　營養差異一圖看

花蓮6.6強震　屏東變電所饋線跳脫1203戶停電

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝光　全程緊貼放閃

林昀儒單打失利　混雙與鄭怡靜聯手闖進WTT決賽

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

國際熱門新聞

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！

花蓮6.6強震　日本氣象廳發警報　

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

拜登點名印度反俄侵烏立場不堅　是美盟邦中例外

阿美族男當抗俄傭兵難　烏「1現實條件」曝

澤倫斯基：烏克蘭是野蠻人無法通過牆

「6秒9連轟」震撼片　俄軍精準炸毀工業區

7歲女唱烏克蘭國歌　掀千人歡呼

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

帶回家養一個禮拜　狗咬死17個月大女嬰

巴布狄倫與Blowin' in the Wind

紐時：俄恐用小型核彈炸烏克蘭

更多熱門

相關新聞

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

謝金河：讓台灣成為電動巴士練兵的場域　成功率會大很多！

財信傳媒董事長謝金河今（22）日在臉書發文指出，自己帶領財金文化的車電考察團前往新店寶高園區聽鴻海旗下鴻華先進總經理李秉彥簡報，看到其自主研發的Model T電巴，該車造型非常流線，也沒有傳統巴士大大的前後照鏡、方正的車體非常的炫；他認為，相較於電動車市場的競爭，這是一場世界級的賽事，相對來看，把台灣當成電動巴士練兵的場域，成功率會大很多。

台灣國際蘭展華麗登場

台灣國際蘭展華麗登場

快訊／台灣捐款7.88億助烏克蘭難民　DHL直送物資2萬箱、總重200噸

快訊／台灣捐款7.88億助烏克蘭難民　DHL直送物資2萬箱、總重200噸

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

俄烏戰爭對兩岸關係發展的啟示

俄烏戰爭對兩岸關係發展的啟示

關鍵字：

歐洲議會台灣印太

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

花東6.6強震　狂搖60秒嚇壞網

深夜2分鐘狂搖強震！網狂問「連鎖反應？」鄭明典3圖1字回應

即／花蓮近海凌晨6.6強震　台東成功山區停電

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

花東規模6.6地震大陸有感　福州網友：震感强烈

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

即／花東凌晨6.6強震！玉里碾米廠房屋變形　

快訊／深夜連8震！台東1.8ｍ高巨石墜落路中央

凌晨其實震3次！炎亞綸「驚恐吐16字」

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面