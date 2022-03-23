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快訊／「一夜7震」國家警報3小時3響！04:29台東5.8強震　全台猛晃

記者許力方／綜合報導

一夜狂震不停，國家警報已經三度響起，中央氣象局今天凌晨4時30再度發布災防警告，4時29分左右，花東地區發生顯著有感地震，7縣市列為告警範圍，包括南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。初判震度4級以上地區：台東、花蓮。

▲▼0429地震。（圖／翻攝記者爆料網）

▲5.8強震再度響起國家警報，7縣市列告警範圍。（圖／翻攝記者爆料網）

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根據氣象局地震報告，凌晨4時29分再度發生顯著有感地震，震央位在台東縣長濱鄉，地震深度21公里，芮氏規模達5.8，最大震度落在台東、花蓮、南投3縣都有達到4級，其餘包括嘉義、高雄、雲林、台南、彰化、屏東3級，台中、宜蘭、苗栗、新竹、新北市2級，台北、澎湖也1級有感。

截至發稿時間為止，23日凌晨地震如下（不計小區域地震）：

一、凌晨1點6分，台灣東南部海域發生規模5.4地震，最大震度4級。

二、凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6地震，最大震度6弱。

三、凌晨1點43分，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，最大震度4級。

四、凌晨1點46分，台東縣近海發生規模4.7地震，最大震度3級。

五、凌晨2點37分，台東縣近海發生規模5.3地震，最大震度4級。

六、凌晨3點35分，花連近海發生規模5.8地震，最大震度4級。

七、凌晨4點29分，台東長濱發生規模5.8地震，最大震度4級。

▼04:29花東地區發生第七震，芮氏規模5.8全台有感。（圖／中央氣象局）

▲▼0429。（圖／中央氣象局）

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