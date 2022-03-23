快訊／深夜連8震！台東1.8ｍ高巨石墜落路中央

記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導
台灣時間23日截至凌晨5時41分，接連發生8起地震（編按：不含小區域地震），最大規模6.6，最大震度為6弱，震央位於花蓮、台東近海。據悉，台東長濱永福路段傳出有1.8公尺高的巨石墜落路中央，警消獲報後已經前往排除。
▲台東長濱永福路段有巨石墜落於路中央。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲3/23 01：41規模6.6地震。（圖／中央氣象局）
►今晨有編號顯著有感地震如下（不計小區域地震）：
一、編號18，01：06，台灣東南部海域發生規模5.4地震，深度21.7公里，最大震度4級。
二、編號19，01：41，花蓮縣近海發生規模6.6地震，深度30.6公里，最大震度6弱。
三、編號20，01：43，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，深度19.3公里，最大震度4級。
四、編號21，01：46，台東縣近海發生規模4.7地震，深度31.5公里，最大震度3級。
五、編號22，02：37，台東縣近海發生規模5.3地震，深度35.8公里，最大震度4級。
六、編號23，03：35，花蓮縣近海發生規模5.8地震，深度26公里，最大震度4級。
七、編號24，04：29，台東縣長濱鄉發生規模5.8地震，深度21公里，最大震度4級。
八、編號25，05：41，台東縣長濱鄉發生規模4.9地震，深度17.9公里，最大震度4級。
出版：03：19
更新：05：44
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