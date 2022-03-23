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7歲烏克蘭妹妹防空洞唱《Let It Go》爆紅　登台唱國歌掀千人歡呼

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭一名7歲小女孩艾米莉亞（Amelia Anisovych）日前在防空洞避難時，高歌《冰雪奇緣》主題曲Let It Go在網路爆紅。艾米莉亞後來與親人輾轉逃到波蘭，近日受邀在一場慈善音樂會上獻唱烏克蘭國歌，天籟般的歌聲讓現場上千觀眾給予熱情掌聲。

綜合外媒報導，艾米莉亞20日晚間登上在波蘭羅茲（Lodz）舉辦的「與烏克蘭同在」慈善音樂會舞台，她身穿烏克蘭傳統繡花服飾，在數千位觀眾面前獻唱烏克蘭國歌，天籟般的溫暖歌聲讓現場上千觀眾響起熱烈掌聲，還有許多人一邊揮舞烏克蘭國旗一邊歡聲吶喊，她則一臉靦腆地向觀眾鞠躬致謝。

▲▼烏克蘭女童避難所高唱《Let It Go》感動千萬人。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭女童艾蜜莉亞（Amelia）避難所高唱《Let It Go》感動千萬人。（圖／翻攝自推特）

艾米莉亞3月初在防空洞避難時，高歌《冰雪奇緣》主題曲Let It Go在網路爆紅。最初上傳影片的網友透露，她是在基輔的一個地下避難所遇見艾米莉亞，艾米莉亞告訴她，自己的夢想就是在一大群觀眾面前唱歌，所以她就鼓勵艾米莉亞趁現在試試看，沒想到意外受大家歡迎。

艾米莉亞後續輾轉逃亡波蘭到與祖母、兄弟同住，不過爸爸媽媽仍留在烏克蘭基輔。根據聯合國最新的統計資料，自從俄羅斯發動軍事入侵後，已經有超過1000萬名平民被迫逃離家鄉，有超過350萬人因此逃到國外，其中逃往波蘭的佔200萬人。

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