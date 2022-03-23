拜登點名印度「反俄侵烏」立場不堅　是美盟邦中例外

▲印度被拜登點名，回應俄羅斯的立場不堅定。（圖／達志影像／美聯社）



中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，印度對於俄羅斯侵略烏克蘭所做的回應「不堅定」，在美國的盟友當中是個例外。

法新社報導，拜登（Joe Biden）今天在華府與美國企業領袖會面時，讚揚北大西洋公約組織（NATO）、歐洲聯盟（EU）和美國主要亞洲夥伴國在美國帶頭下形成聯盟，團結陣線對抗俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

而對抗的方式則包括祭出空前制裁，目標是重創俄羅斯的貨幣、國際貿易和取得高科技貨品的管道。

然而，在美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）聯盟當中，僅印度仍繼續向俄羅斯購買石油，並拒絕在聯合國（UN）一同投票譴責莫斯科。

拜登對企業領袖表示，過去這段時間，「在整個北約和太平洋有一個團結陣線」，「包括四方安全對話，或許印度是例外，因為它在應對普丁的侵略行為時，有時立場不堅定；不過日本（的立場）極其堅定，澳洲也是」。

▲拜登認為，北約現在才所謂有的團結。（圖／路透）



拜登還說，普丁「指望能夠分裂北約」，但結果反而是「北約在它的整個歷史中，從未像今日如此強大、如此團結」。

西方正尋求孤立莫斯科，但根據報導，印度煉油廠仍繼續向俄羅斯購買折價石油。

印度是全球第3大原油消費國。一名印度官員上週透露，印度原油需求近85%仰賴進口，而俄羅斯供應量只占「些微部分」，不到進口量的1%。

不過這名官員表示：「烏克蘭衝突爆發後油價勁揚，如今已使我們面臨的挑戰增加…印度必須把焦點放在具競爭力的能源供應來源。」

印度傳統上與俄羅斯關係密切。新德里雖呼籲停止烏克蘭的暴力情勢，但卻未公開譴責莫斯科的侵略行為，在聯合國的3次相關投票也都棄權。

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