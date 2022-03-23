人妻見「巨大鳥巢」預言停電…結局神展開！台電員工2hrs冒雨現身

▲一名人妻發現家門前出現巨大鳥巢，PO文後台電人員竟主動連繫，並火速到場處理。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名人妻22日在臉書社團指出，自家附近的電線桿上出現巨大鳥巢，讓她相當擔心，甚至還稱「手電筒蠟燭已準備」，引發關注。對此，台電22日晚間火速聯絡原PO，並在深夜出動人員到場處理，讓原PO不禁大讚「效率真快」。

人妻22日晚間6點在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她2天沒拉起窗簾，不料當天竟發現路邊電線桿出現「鳥巢樓中樓」，讓她不禁擔心，鳥隻之後「呷賀到相報（台語：口耳相傳，有口皆碑）」，四處呼朋引伴，讓鳥巢規模繼續擴大「蓋了社區大樓後還延綿子嗣」，hashtag詢問「#是否該請台電人員來處理」。

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對此，有台電員工獲知後，馬上聯絡原PO，並出動人員到場處理。根據原PO貼出對話截圖，台電人員在晚間9點51分私訊原PO，並尋問鳥巢地點，結果晚間11點03分就通知已有同仁出動到場處理。只見台電人員在黑夜中，冒雨將巨大鳥巢拆除，讓原PO感動表示，「晚間經由台電人員聯繫後立馬通報，已在最快的速度清除巢穴，感謝台電人員冒雨前來～辛苦了。」

文章一曝光，不少網友紛紛表示，「好積極阿，替他掬一把同情的淚」、「這拆違建的速度真快」、「很主動，效率也很高，談話溫和有禮，是該給人家加油鼓勵」、「因為最近狂停電，被炮的都是他們這些基層人員，但又不是他們的錯，他們已經竭盡所能在避免事故了」。

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