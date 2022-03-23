門號帳單驚見65萬元！網嚇傻「來看課長」　內行人曝真相

▲現在許多電信都開啟小額支付功能。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

現代手機支付的模式便利，舉凡購物、購買App程式或商品都可以透過電話費先進行小額支付。有網友PO出一張電信寄出的65萬元的繳費通知，讓不少網友驚呼「是大課長！」對此，也有內行人曝光真相，其實這是公司行號多支員工號碼的合併帳單。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」以「一個月60幾萬的電話費都怎麼打的」為題，PO出一張帳單通知照片。照片顯示，一隻門號上個月的帳單為64萬1675元，並於2月21日入帳，而這個月的帳單費用為65萬4347元，於21日入帳。

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▲網友看到金額都認為是大課長玩手遊的花費。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「可能課長花遊戲吧」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華」、「阿就手遊儲值啊，當人家都跟你一樣笨嗎」、「以比較便宜的一單2990來計算，他課了大約218單」、「前幾個月我玩遊戲課金課了快1萬已經都快哭了，這個人更猛」、「小額代收...遊戲玩很大」、「隨隨便便就超過小弟的年薪了 好可憐」。

此外，也有內行人注意到簡訊中提及「合併」兩字，「公司行號幾十隻公務手機的合併帳單？」「應該不會是小額付費，沒意外是公司行號多支員工號碼合併帳單，全部一起繳的那種，我以前做電信業遇過客戶有一次繳快20多萬，不過他是用信用卡刷」、「要嘛合併帳單，不然就是多筆大額付費」、「這就是多門號合併帳，公司戶很常見的」。

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