　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

流行歌曲話當年／巴布狄倫與Blowin' in the Wind

今年的諾貝爾文學獎得主：巴布狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

集歌手、詩人、先知和諾貝爾文學獎得主於一身的巴布狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

稍早時，我在臉書上讀到巴布狄倫(Bob Dylan)的粉絲俱樂部發布消息說：今年3月19日(就是幾天前)是這位名歌手發行第一張唱片的60周年紀念日。這意味著他出道迄今已經滿一甲子。會不會有紀念演唱會，目前還不清楚。但30年前是有的。

1992年10月16日，流行樂壇一海票大咖都參加了在紐約廣場花園為他舉行的「慶祝出道30周年演唱會」(The 30th Anniversary Concert Celebration，後來有發行DVD)，向他致敬。在演唱會中第二個出場的是靈魂歌王史提夫汪達(Stevie Wonder)，他抽中「籤王」，演唱狄倫為廣最人知的代表作：《在風中飄揚》(Blowin' in the Wind)。

開嗓前，汪達一邊撫琴一邊發表感言說，這是一首「很不幸流傳了很多年的歌」。他指出，他之所以用了「很不幸」這個字，原因是這首歌裡涵蓋的眾多議題(包括民權、戰爭、政壇醜聞、政治迫害、饑荒），至今依然存在著，讓這首經典作更顯得歷久彌新。

是的，儘管狄倫的經典作好幾隻手的手指都數不完，但說到最為大眾熟知的，仍屬《在風中飄揚》。原因之一是它不像狄倫中、後期一些作表作那樣的歌詞那樣晦澀難懂，例如《重訪61號公路》，Highway 61 Revisited。意象豐富、寓意深刻的歌詞基本上還是蠻好懂的。原因之二，它經過一些歌聲極優美的歌手和團體(例如瓊拜雅、「彼得、保羅與瑪麗」)的詮釋，大大提高了它和知名度。

原因之三，從1962年到1975年，美國都在打越戰。國內反戰聲浪高漲，《在風中飄揚》被標誌為反戰的代性歌曲之一，它深深烙印在許多人的腦海裡，是很自然的事。

歐巴馬為巴布狄倫戴上自由勳章。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統歐巴馬頒發國家自由勳章給巴布狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

正是如前蘇聯革命家托洛斯基(Leon Trotsky)說的：「或許你對戰爭沒興趣，戰爭卻對你很有興趣。」戰爭一直不曾遠離我們(最新的戰場在烏克蘭)，所以，史提夫汪達說對了，這首歌「很不幸」的一直傳唱至今。

巴布狄倫受他的私淑恩師：新民謠先驅伍迪蓋瑟瑞(Woody Guthrie)的啟發：「為你的時代唱歌」(Sing for your own time)，確立了他早期的創作路線。《在風中飄揚》完成於1962年，曾以單曲的方式發行，後來收錄在1963年發行的的專輯《The Freewheelin' Bob Dylan》裡。1960年代初是美國「新民謠」大爆發的代，這首歌旗幟鮮明的成為最具代表性的曲之一。

它的歌詞內容採用類似屈原《天問》的方式，對當代許多議題出了質疑(或指控)。當中明顯涉及反戰的有兩段(其實整首歌詞都可以解讀為反戰訊息)，其一是：How many times must the cannon balls fly／Before they're forever banned(砲彈要多少次掠過天空，才會被永遠禁止）？其二是：How many deaths will it take till he knows／That too many people have died(還要犧牲多少性命，他才明白死去的人已經大多）？

戰爭的悲劇至今依然熱烈上演著，歌詞裡描繪的畫面依然鮮活如在眼前。狄倫的質問和指控在今天天聽來依然鏗鏘有力，發人深省。而答案哬答案，依舊在茫茫的風裡......。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

悲情城市：基輔「娘子谷大屠殺」始末

歐洲子宮「駭」時出世！　烏克蘭地下室擠滿了代孕新生兒

國際火線／雪白血紅：沒有最慘，只有更慘的圍城戰！

國際火線／碧血自由魂：國際志願軍與西班牙內戰悲劇

國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

國際火線／讓俄羅斯再度偉大！普丁大帝的復仇

一篇看懂！　烏克蘭戰爭危機的來龍去脈

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

桃機貨運去年創歷史新高！今年挑戰289萬噸　空運貨量持續看俏

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

東航波音737客機垂直墜落！黑盒子未找到...2現象極罕見

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

拜登點名印度「反俄侵烏」立場不堅　是美盟邦中例外

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！　官方證實了

流行歌曲話當年／巴布狄倫與Blowin' in the Wind

俄羅斯士兵「開坦克投降」：戰友都逃了　烏克蘭要給他28萬

澤倫斯基義大利演說：烏克蘭是「野蠻人」無法通過的牆　分隔歐俄

「澤倫斯基分身」成功逃離烏克蘭　是金正恩與普丁分身救走的

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

俄電視主持人痛罵阿諾：替美國「大外宣」　根本美國帝國主義嘴臉

俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

拜登點名印度「反俄侵烏」立場不堅　是美盟邦中例外

人妻見巨大鳥巢嘆「準備好蠟燭」！台電火速到場　2hrs內冒雨拆除

佛蓋爾揭「湖人無法守住領先」原因　爵士主帥可能取代他？

2022母親節必買「加大版」保養神品！Dior微導精露、蘭蔻巨型小黑瓶41折

美國情報顯示：白俄羅斯快要「攻打烏克蘭」　正在製造環境

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！　官方證實了

「最強175公分」上場黃蜂6勝1敗　湯瑪斯領導力受肯定喜獲新約

PLG新北國王粉紅戰袍首曝光　女王週首度亮相

隔壁小吃店嗆「故意慢慢煮」　拉麵店老闆無法辯護：我好委屈啊！

流行歌曲話當年／巴布狄倫與Blowin' in the Wind

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

國際熱門新聞

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

澤倫斯基：烏克蘭是野蠻人無法通過牆

紐時：俄恐用小型核彈炸烏克蘭

「6秒9連轟」震撼片　俄軍精準炸毀工業區

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！

澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

帶回家養一個禮拜　狗咬死17個月大女嬰

巴布狄倫與Blowin' in the Wind

俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光

她被普丁訓練成性愛機器　肉體誘獵物

烏克蘭預估：俄軍3天內將斷糧、缺彈藥

俄電視主持人痛罵阿諾：根本美帝嘴臉

更多熱門

相關新聞

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

針對俄羅斯武力入侵，烏克蘭祭出包含保證安全、高額獎金等各種方式，希望能瓦解敵方軍心、招降俄軍士兵。烏克蘭內政部顧問安德魯西夫（Victor Andrusiv）表示，有一名俄軍坦克兵日前向烏克蘭軍方投降，同時還獻出所屬的T-72A坦克，這位士兵將獲得1萬美元（約新台幣28萬元）獎勵。

澤倫斯基：烏克蘭是野蠻人無法通過牆

澤倫斯基：烏克蘭是野蠻人無法通過牆

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

俄電視主持人痛罵阿諾：根本美帝嘴臉

俄電視主持人痛罵阿諾：根本美帝嘴臉

關鍵字：

烏克蘭巴布狄倫Bob Dylan在風中飄揚Blowin’ in the Wind

讀者迴響

熱門新聞

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

可不可「3大飲品買1送1」剩10天！

對流夜襲大雨擴全台　鄭明典：已觸陸

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

急著轉大人！16歲床戰30歲砲友　下體狂噴綠汁

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

鴻海Model C電動休旅10／18預購

明天雨最大！雨彈集中2時段

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

財神加持！清明節前後「3生肖」財運旺到爆

東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！前機師：恐是人為

台中女疑遭性侵墜樓亡！最後貼文「可可愛愛沒人愛」親友崩潰

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

1922平台最終回「沒BNT」！3款疫苗78.9萬劑明天起預約

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面