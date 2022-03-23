　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死前仍維持「射擊姿勢」！韓戰烈士遺骸出土　鋼盔被子彈貫穿

韓戰烈士在生命最後一刻仍維持射擊姿勢。（圖／翻攝自南韓國防部）

▲韓戰烈士在生命最後一刻仍維持射擊姿勢。（圖／翻攝自南韓國防部）

圖文／CTWANT

江原道（강원도）位於朝鮮半島中東部，是朝鮮歷史上的八道之一，所謂的「道」就相當於「省」，由於江原道橫跨38度線，自第二次世界大戰後，朝鮮半島南北分治，江原道也被一分為二，而白馬山的南面當時就是通往南韓首都首爾的軍事補給線，戰略位置相當重要。

在韓戰爆發後，當地也爆發一場相當激烈的戰役，史稱「白馬山戰役」，去年10年28日，南韓國防部在這處遺址進行挖掘，共挖出22具遺骸和8262件犧牲者遺物，其中有一具二等兵的遺骸相當特殊，因為他死後仍保持射擊姿勢，據了解，南韓國防部已經確認這名將士的身分，並且找到了他的家人。

根據南韓的《國防日報》和《朝鮮日報》報導，南韓國防部經確認為，這具遺骸已故的曹應成（音譯）下士，原先以為遺骸和出土的遺物不少，能夠快速確認死者身分，未料遺物磨損嚴重且皆無署名，在身份辨識上一度卡關，直到調閱白馬山犧牲者紀錄等資料過後，終於聯絡上死者還在世的女兒曹英子（音譯），透過DNA鑑定確認二人親子關係。

出生於1928年的曹應成，在韓戰爆發後，留下家裡的妻子和兩個女兒從軍，隨後就再也沒了音訊，據曹英子回憶，她還記得父親要參軍的前一天，特別買了魷魚回家，我們吃得都很開心，現在回想起來，好像當時爸爸就是在跟她們告別。

推測曹應成應屬第9師團30連隊，在1952年10月對中國解放軍的大規模攻勢進行防禦作戰中犧牲，遺骸被發現時維持躲在戰壕中，舉槍瞄準的姿勢，鋼盔及頭骨上明顯有被子彈貫穿的痕跡，應為其死因，遺憾的是僅有上半身出土。

延伸閱讀
宣布1家4口移居大陸　吳尊「帶450kg行李」上飛機：新生活新體驗
前「酒國名花」將拍酒店影集…成本破2.5億　她揭幕後金主：演員都大咖
東航波音737客機墜毀「132人生死未卜」　唯一退票乘客現身報平安

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
頂呱呱不忍了！　「8字宣言」嗆爆麥當勞
快訊／義務役確定恢復1年？　總統府回應了
靜音、睡眠「國家警報不會響」錯了！　要從這裡設定
最強「消防超跑」出事了！　水砲轟飛分隊大門
麻豆「F級紅牌女優曝光」！　AV團隊上海被捕
iPhone 14 Pro最新圖透！　這2處「更厚、更大」
快訊／城市展確診連爆　北市急發5045則細胞簡訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／俄國防部：摧毀烏軍武器庫　烏克蘭121童死於戰火

文在寅提名李昌鏞為新任韓國銀行總裁　與尹錫悅陷入冷戰

沒裝備慘凍傷！俄兵崩潰：打仗像「他X的馬戲團」　300人直接落跑

女被4青少年搶劫一路拖行　「安全帶卡死」扯斷手臂全裸曝屍街上

美不排除二級制裁　楊永明：拜習會顯示「兩國戰略互信基礎0」

把新兵丟進「猛犬鐵籠」互相殘殺！俄特種部隊殘暴訓練曝

澤倫斯基「又躲過一次暗殺」　俄敢死隊邊境被逮！竟是自家人洩密

死前仍維持「射擊姿勢」！韓戰烈士遺骸出土　鋼盔被子彈貫穿

車諾比核電廠「實驗室被毀」！　烏克蘭控：俄軍搶走放射物

南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機　從波蘭入境受阻

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

逃家羊漂泊6年毛過重瀕死　救援隊幫剃「40kg厚外套」

不斷更新／俄國防部：摧毀烏軍武器庫　烏克蘭121童死於戰火

文在寅提名李昌鏞為新任韓國銀行總裁　與尹錫悅陷入冷戰

沒裝備慘凍傷！俄兵崩潰：打仗像「他X的馬戲團」　300人直接落跑

女被4青少年搶劫一路拖行　「安全帶卡死」扯斷手臂全裸曝屍街上

美不排除二級制裁　楊永明：拜習會顯示「兩國戰略互信基礎0」

把新兵丟進「猛犬鐵籠」互相殘殺！俄特種部隊殘暴訓練曝

澤倫斯基「又躲過一次暗殺」　俄敢死隊邊境被逮！竟是自家人洩密

死前仍維持「射擊姿勢」！韓戰烈士遺骸出土　鋼盔被子彈貫穿

車諾比核電廠「實驗室被毀」！　烏克蘭控：俄軍搶走放射物

南韓新兵飛烏克蘭參戰！他受虐「逃兵」成功搭機　從波蘭入境受阻

「最美歐巴桑」陳美鳳重返秀場！　曝當年後場祕辛

LCK 公開春季例行賽最佳獎項　「哥」悲情30次單殺無緣季後賽

驚悚！遭三重客運「關門夾腿拖行」輾過　女乘客皮開肉綻送醫

只有15分鐘！送亡父最後一程　戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

與王柏融感情好常吃飯　清宮幸太郎吃太多被罵「怪物」

12星座有這「3種行為」　百分之百是「喜歡你」

日式木造宿舍變身文創園區　竹市半日遊看展覽享蔬食

零售業2月營業額3147億元創新高　餐飲業連五月正成長

神舟13號3人組最後一場宇宙教學　太空拋物、冰雪試驗登場　

新莊老舊市場2F→6F...重建「全面升級」！　預計2024年完工

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

阿美族男當抗俄傭兵難　烏「1現實條件」曝

俄兵身上藏保險套　性侵婦女屠殺平民

俄兵開坦克投降　烏克蘭給他28萬

普丁爆乳大女兒驚傳婚變！切斷荷蘭富商

烏軍反攻！激戰奪回基輔重鎮　包圍俄軍

俄羅斯78架飛機「在國外被扣押」！

澤倫斯基分身逃離烏國　金正恩與普丁分身救的

花蓮6.6強震　日本氣象廳發警報　

更／俄國防部：摧毀烏軍武器庫

俄烏和談進行中　克里姆林宮籲進行「實質」談判

74歲翁救人後開槍轟死他！　下場曝光

俄軍摧毀車諾比實驗室　搶走放射物

7歲女唱烏克蘭國歌　掀千人歡呼

拜登點名印度反俄侵烏立場不堅　是美盟邦中例外

更多熱門

相關新聞

早生族分享「30多歲、孩子已成年」引論戰

早生族分享「30多歲、孩子已成年」引論戰

最近有網友在臉書《爆廢公社》社團，發文分享「一起秀母女照，媽媽35歲，女兒10歲，老大沒拍、老大18歲」的照片，釣出不少同為「早生族群」網友的照片分享，雖然這篇貼文刷了一整排早生族的經驗與照片分享，但卻有部分網友好奇問，「我只想問有沒有老公被關的卦」，瞬間從單純分享的主題，變成早生族與酸民大戰的爭議話題。

19歲少年每天跑10公里回家　原因曝感動千萬網

19歲少年每天跑10公里回家　原因曝感動千萬網

奧客遛狗進超商拉屎　女店員怒：我擦了半小時

奧客遛狗進超商拉屎　女店員怒：我擦了半小時

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

買完彩券就忘了！他3個月後想起...竟中2.5億元

買完彩券就忘了！他3個月後想起...竟中2.5億元

關鍵字：

周刊王韓戰射擊白馬山戰役

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

學者示警：規模8以上大地震會來

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

國家級警報「響了15秒才開始搖」　氣象局揭密預警奏效2大關鍵

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面