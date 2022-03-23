死前仍維持「射擊姿勢」！韓戰烈士遺骸出土　鋼盔被子彈貫穿

▲韓戰烈士在生命最後一刻仍維持射擊姿勢。（圖／翻攝自南韓國防部）

圖文／CTWANT

江原道（강원도）位於朝鮮半島中東部，是朝鮮歷史上的八道之一，所謂的「道」就相當於「省」，由於江原道橫跨38度線，自第二次世界大戰後，朝鮮半島南北分治，江原道也被一分為二，而白馬山的南面當時就是通往南韓首都首爾的軍事補給線，戰略位置相當重要。

在韓戰爆發後，當地也爆發一場相當激烈的戰役，史稱「白馬山戰役」，去年10年28日，南韓國防部在這處遺址進行挖掘，共挖出22具遺骸和8262件犧牲者遺物，其中有一具二等兵的遺骸相當特殊，因為他死後仍保持射擊姿勢，據了解，南韓國防部已經確認這名將士的身分，並且找到了他的家人。

根據南韓的《國防日報》和《朝鮮日報》報導，南韓國防部經確認為，這具遺骸已故的曹應成（音譯）下士，原先以為遺骸和出土的遺物不少，能夠快速確認死者身分，未料遺物磨損嚴重且皆無署名，在身份辨識上一度卡關，直到調閱白馬山犧牲者紀錄等資料過後，終於聯絡上死者還在世的女兒曹英子（音譯），透過DNA鑑定確認二人親子關係。

出生於1928年的曹應成，在韓戰爆發後，留下家裡的妻子和兩個女兒從軍，隨後就再也沒了音訊，據曹英子回憶，她還記得父親要參軍的前一天，特別買了魷魚回家，我們吃得都很開心，現在回想起來，好像當時爸爸就是在跟她們告別。

推測曹應成應屬第9師團30連隊，在1952年10月對中國解放軍的大規模攻勢進行防禦作戰中犧牲，遺骸被發現時維持躲在戰壕中，舉槍瞄準的姿勢，鋼盔及頭骨上明顯有被子彈貫穿的痕跡，應為其死因，遺憾的是僅有上半身出土。

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