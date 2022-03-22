移民簽證遭擋！媽被迫與6歲女兒離散數月　藝術家重返美國拍攝

▲林煜為〈她的故事〉影像作品，描述家庭離散不安的共同記憶。（圖／國立臺灣美術館）

記者林育綾／綜合報導

一名母親在移民美國過程中，因簽證被拒絕，被迫與3個孩子離散長達數個月，其中女兒年僅6歲。藝術家林煜為了還原故事主角當時的心境，特地重返美國拍攝，透過採訪紀錄結合動畫的創作手法，作品〈她的故事〉如今在國立臺灣美術館展出。

〈她的故事〉隱喻國族權力行使，造成許多家庭離散不安的共同記憶。透過採訪紀錄拍攝結合動畫的創作手法，從故事主角因移民身分成為「他者」的狀態，自台灣遷徙至美國產生強烈的文化衝擊、語言隔閡，意識到身分認同與新移民同等社會弱勢族群的議題，進而將這些離散不安的感受轉化成作品的延伸。

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在影片作品中，可以看見母親和三位孩子共同經歷的離散經驗。在移民美國的過程中，母親簽證被拒絕，導致與孩子長達數個月的時間無法相見，而當時的女孩年僅6歲。為了還原故事主角當時的心境，藝術家林煜為特地重返美國拍攝，企圖在現實與夢境裡，內觀懸擱當下的不安，並以錄像擷取還原畫面。

▲林煜為〈她的故事〉作品影像，母親與孩子分離產生的憂慮不安感。（圖／國立臺灣美術館）

於此同時，藉由動畫呈現保障著歸屬感、安全感的身分文件──「護照」，在移動之中不斷聚合、撕裂。從天井灑下的海浪聲，象徵流離飄零於異鄉的狀態，伴隨「南都夜曲」的吉他聲呢喃軟語與靡靡琴音，窺見視框中母子臉部表情的細微變化所傾訴的複雜心緒。

藝術家林煜為曾從事廣告導演、節目製作數十年，因幼時目睹外婆在1949年從中國大陸被迫遷移台灣「有家歸不得」的離散經驗，後因工作舉家搬遷至中國大陸生活，又為下一代的教育移民美國7年，觸發自身作為「現代牧游人」的深度觀察及思考。

她從個人生命經驗出發，嘗試藉由私密的家族書寫探討離散經驗，希望透過梳理自身與家鄉、異鄉之間的關係，建構對自我身分的認同，也讓遭遇相同時空脈絡的個人及家庭，在面對「我是誰」的叩問時，能獲得進一步的療癒、抒發與理解。展覽將於3月26日至5月15日在國立臺灣美術館時光天井展區展出。