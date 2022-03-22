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俄羅斯士兵「開坦克投降」：戰友都逃了　烏克蘭要給他28萬

▲▼烏克蘭內政部：俄坦克兵主動投誠 獲1萬美元獎金。（圖／翻攝自臉書）

▲一名俄羅斯坦克兵駕駛坦克投降烏克蘭。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

針對俄羅斯武力入侵，烏克蘭祭出包含保證安全、高額獎金等各種方式，希望能瓦解敵方軍心、招降俄軍士兵。烏克蘭內政部顧問安德魯西夫（Victor Andrusiv）表示，有一名俄軍坦克兵日前向烏克蘭軍方投降，同時還獻出所屬的T-72A坦克，這位士兵將獲得1萬美元（約新台幣28萬元）獎勵。

根據Defence Blog報導，安德魯西夫22日在臉書表示，自從俄軍入侵後，烏克蘭警方一直在偵測俄軍的電子訊號，散布如何投降、如何帶軍事設備離開俄軍及相關獎勵等資訊，烏軍最近就收到一名俄軍坦克兵米夏（Міша）的電話，表示想要攜帶所屬的坦克投降。

安德魯西夫透露，雙方經過一系列的溝通，再透過無人機確認沒有伏兵後，烏軍順利的接到米夏本人及所屬的T-72A坦克。米夏表示，由於食物不足，部隊管理混亂，其他車組成員都已逃跑，又覺得繼續戰鬥沒有意義，想回家卻又被指揮官恐嚇要槍斃，因此才決定投降。

安德魯西夫最後說，米夏未來將被安排在一個舒適的地點生活，該地點會提供電視、電話、廚房、淋浴等一切生活設施，戰爭結束後，米夏還能獲得1萬美元（約新台幣28萬元）獎勵，同時擁有申請成為烏克蘭公民的權利。

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