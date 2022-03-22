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「澤倫斯基分身」成功逃離烏克蘭　是金正恩與普丁分身救走的

▲▼金正恩分身與普丁分身，成功營救了澤倫斯基的分身。（圖／翻攝自Facebook／Howard X）

▲模仿普丁的演員波蘭德（Steve Poland）在波蘭接走了澤倫斯基分身伊薩巴耶夫（Umid Isabaev）。（圖／翻攝自Facebook／Howard X） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭27天以來，俄羅斯官媒不斷發布烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）逃離基輔的假新聞。不過真正逃離基輔的其實不是澤倫斯基，而是一位勘成是「澤倫斯基分身」的模仿秀演員，而把他救走的是金正恩與普丁的分身。

來自香港的金正恩分身 Howard X在臉書發文表示，從戰爭剛發生時，他就想到專門模仿澤倫斯基的來自烏茲別克的演員伊薩巴耶夫（Umid Isabaev），最近就住在基輔經常模仿澤倫斯基，如果他落入俄軍的手中，後果難以想像。

▲▼金正恩分身與普丁分身，成功營救了澤倫斯基的分身。（圖／翻攝自Facebook／Howard X）

▲金正恩想到了伊薩巴耶夫的處境，就連絡了普丁分身一起想辦法營救。（圖／翻攝自Facebook／Howard X）

Howard X指出，為了營救伊薩巴耶夫，他先連絡了專門模仿普丁的演員波蘭德（Steve Poland）一起想辦法，又聯絡了另外一位已飛去波蘭邊境協助難民的朋友哈成科（Dmytro Kharchenko）替語言不通的兩人充當翻譯。

Howard X說，由於大眾運輸停擺，伊薩巴耶夫沒有辦法馬上離開烏克蘭，期間還接獲一名俄羅斯製片的電話說，「會提供你一個高薪的工作機會，現在留在烏克蘭只會有生命危險，請前受俄軍的護送前往莫斯科」

▲▼本尊澤倫斯基(左)與分身伊薩巴耶夫(右)。（圖／路透／Facebook／Howard X）

▲本尊澤倫斯基（左）與分身伊薩巴耶夫（右）。（圖／路透／Facebook／Howard X）

但是伊薩巴耶夫拒絕了這項提議，並且在3月12日當天，在普丁分身波蘭德的幫助下，順利進入波蘭。

事實上， Howard X跟伊薩巴耶夫並沒有見過面，但他們兩人都在 2020 年初在 Росси я 24 （俄羅斯-24）電視頻道的一部「撞臉政治人物」紀錄片當中出現。

Howard X強調，他自己跟波蘭德都反對北韓和俄羅斯政權，只是想藉由扮演分身，來諷刺獨裁政權，薩巴耶夫現在計畫繼續模仿澤倫斯基，希望藉此鼓舞烏克蘭軍民的士氣。

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