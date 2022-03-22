3萬朵玫瑰花浪漫燈海只到27日　愛拍美照民眾請把握機會

▲台南市政府旁西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈的浪漫燈海，展期至3月27日，請大家一同攜伴來享受浪漫的白玫瑰燈海氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在永華市政中心旁的西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈的浪漫燈海，活動累積超過5萬參觀人次，目前展期即將進入倒數階段，市長黃偉哲邀提醒民眾，展期至3月27日，請大家一同攜伴來享受浪漫的白玫瑰燈海氛圍。

台南市政府指出，浪漫燈海自開展以來，週末假日皆吸許多參觀人潮，不僅是情侶放閃最愛，更有許多民眾攜家帶眷來拍美照，目前已有5萬多參觀人次。近來台南正逢花季期間，各種花卉齊綻放，讓整個城市繽紛美麗。

黃偉哲表示，西拉雅廣場早上是花海，晚上是燈海，日夜都美不勝收，歡迎大家來西拉雅廣場走走看看、拍照打卡，體驗浪漫氛圍。

「愛在台南．浪漫燈海」以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計，從空中俯瞰是浪漫的花型，白色是匯集了光譜三原色的光，代表純潔，而玫瑰為愛情的象徵，白色玫瑰則代表著感情的純潔無瑕，無論是親情、友情、愛情，透過白玫瑰都能找到最初的那份純真與感動，現場還有情人打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

浪漫燈海在每天下午5時30分至晚上10時許準時點燈，週末假日期間周邊還有市集及街頭藝人表演，展期至3月27日為止。另外，27日前至燈海現場拍下雙人合照並上傳至台南旅遊臉書活動專屬貼文，就有機會抽中活動同款白色玫瑰花造型燈1支，限量5個名額，送完為止。

台南市政府也呼籲，來現場觀賞花燈時，請勿觸碰、採摘、攀折玫瑰花，也禁止踏入花海中。