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俄法院裁定「反對派領袖」納瓦尼欺詐罪　刑期最多可增加13年

▲▼俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）（圖／路透）

 ▲俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）可能因詐欺罪被求刑13年（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯的一處法院裁定，反對派領袖納瓦尼（Alex Navalny）犯有大規模詐欺罪，這項判決可能會使這位最有影響力的「普丁批評者」，被監禁的時間再度延長，因為檢察官已向法院求刑13年。

根據《路透社》報導，納瓦尼已經在莫斯科以東的一處監獄中，服刑2年半，罪名是違反假釋規定。但是他說，這些罪名只是為了挫敗他的政治抱負而捏造的。

對於最新的法律判決中，納瓦尼也駁斥，這個判決是出於政治動機。檢察官以納瓦尼詐欺以及藐視法庭的罪名，應該將其送往最高級別的罪犯流放地，並且求刑13年。

納瓦尼於2020年訪問西伯利亞期間，遭到蘇聯時代的神經毒劑毒劑襲擊後，在德國接受治療，返回俄羅斯被判入獄，他將中毒事件的責任歸咎於普丁。但克里姆林宮反駁，沒有看到納瓦尼中毒的證據，並否認俄羅斯政府在這起事件有任何角色。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼和妻子一起參加抗議遊行（圖／路透）

▲納瓦尼的支持者還是持續表達其政治立場，包括反對侵略烏克蘭（圖／路透）

俄羅斯當局將納瓦尼及其支持者視為顛覆者，決心在西方的支持下破壞俄羅斯的穩定，納瓦尼的許多盟友已經逃離俄羅斯，而不是在國內面臨限製或監禁。

儘管納瓦尼的支持者被貼上極端主義的標籤，但他的支持者還是繼續在社群媒體上表達政治立場，包括反對莫斯科對烏克蘭的軍事干預。

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