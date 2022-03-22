紐時：俄可能動用「小型核武」轟炸烏克蘭　失控恐爆全面核戰

▲俄軍攻擊並占領烏克蘭扎波羅熱核電廠。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

普丁入侵烏克蘭後，下令俄軍核武部隊進入「特殊戰鬥戒備狀態」，俄軍先後佔領車諾比及扎波羅熱核電廠，加上軍事成果不如預期，掀起爆發核戰的擔憂。《紐約時報》指出，普丁更有可能動用小型核武，這些武器的破壞力小得許多，讓人產生控制局面的錯局，卻仍有可能隨時引發全面核戰。

美國二戰時期在廣島、長崎投下2顆原子彈後，美俄持續在冷戰期間研發核武，華府最大規模試驗的爆炸威力是當年原子彈的1000倍，莫斯科的相關數據則是3000倍。雙方都希望掌握大規模報復的能力，有效遏止敵方攻擊，但也讓摧毀世界的核戰變成難以想像，發動門檻非常高。

相較於傳統核武，普丁更可能選擇動用小型核彈。軍事分析人士指出，此舉能讓普丁重振「邊緣政策」（brinkmanship），也就是利用瀕戰情勢迫使對手屈服的手段，並且還能擴大威懾範圍。此外，目前國際上沒有軍備控制條約，限制這些殺傷力較小的武器，因此核武大國能夠自由生產及部署，也不會違反任何法律或準則。

▲車諾比核電廠如今也被俄軍控制。（圖／路透）

德國漢堡大學核武學家、卡內基國際和平基金會（CEIP）研究員庫恩（Ulrich Kühn）表示，對於俄羅斯而言，這場戰爭並不順利，西方壓力與日俱增，因此動用核武的「可能性很低，但正在上升。」他認為，普丁可能朝向無人居住地區開火，而非軍隊駐紮區。

美國退役空軍將軍、歐巴馬時期的國家情報總監克拉柏（James Clapper）表示，「莫斯科已經降低動用核武的標準」，為了達成目標，確實可能動用。他談到俄軍攻擊扎波羅熱核電廠時直言，「他們不在乎，還是繼續朝它開火。這表明俄國對核武放任寬鬆的態度，他們不像我們一樣，對核武另當別論。」

▲外界擔憂普丁發動核戰。（圖／路透社）

華府也預期，普丁可能在未來幾天採取更多行動，美國總統拜登本周將前往布魯塞爾參加北約峰會，討論俄羅斯入侵烏克蘭一事，預定議程包括如果俄羅斯使用生化武器、網路攻擊甚至核武，聯盟應該如何應對。

事實上，全球小型核武軍備競賽正在加劇，最新數據指出，如果在曼哈頓市中心引爆一枚小型核彈，可能導致50萬人死傷，普林斯頓大學一項模擬實驗也顯示，如果莫斯科發出核彈示警，北約也小規模回擊，將伴隨一系列衝突，而戰爭開打的最初幾小時，就會造成超過9000萬人傷亡。