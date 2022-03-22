俄軍對烏狂射炸彈之父！現場畫面首曝光　威力驚人可瞬間蒸發人體

Russia has deployed thermobaric weapons in Ukraine. pic.twitter.com/tAOVly7qOQ — The Chud of Kiev (@_x45d) March 19, 2022

記者葉睿涵／編譯

英國此前聲稱，俄羅斯正在烏克蘭境內使用俗稱為「炸彈之父」的真空彈（thermoboric weapon），而網上最近也首次流出一段據稱是俄軍對馬力波平民狂射TOS-1火箭炮的影片，除了側面證實了相關傳言外，也顯示了「炸彈之父」的可怕。

據英媒報導，俄國媒體最近流出一段影片，顯示俄軍在某個不知名的郊外，發射了多管火箭炮「TOS-1布拉提諾」。從畫面可見，這架具有24管火箭發射器的武器發射後，現場射出了長長的火花，而升空的導彈也在一聲聲巨響中，在晴空中劃出一道道弧線，精準、迅速地飛向目標。

▲有傳俄軍在烏克蘭境內動用了TOS-1火箭炮。（示意圖／翻攝自維基百科）

火箭炮在發射導彈的同時產生了極高溫，讓附近草地燃起橘紅色的火牆，現場也隨之冒出一團團黑灰色的濃煙，場面駭人。網路消息宣稱，人們是在馬力波附近發現影片中的發射器，暗示俄軍正在烏克蘭境內使用真空彈。

英國國防部此前曾指出，俄軍正在烏克蘭使用俗稱為「炸彈之父」的真空彈，而這種武器一經發射，就能瞬間蒸發人體、讓體內所有內臟粉碎。軍事專家羅布林（Sebastian Roblin）也表示，一架TOS-1火箭炮有能力摧毀爆炸區域200×300公尺內的所有物品。

儘管俄方至今尚未就是否發射真空彈的說法做出回應，且外媒目前也不清楚這段影片是否是在俄羅斯侵烏後所攝，但若相關影片屬實的話，那就能側面證實俄軍確實在戰場上動用了強大的非核武武器，也讓人們見識到「炸彈之父」的威力。

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