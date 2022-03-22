不敢在男友面前放屁　辣妹憋屁「憋到住院」超羞恥：積了一堆氣！

▲女歌手因為憋屁住院。（圖／翻攝自Instgram／pocah）

記者李振慧／綜合報導

巴西27歲女歌手薇薇安(Viviane de Queiroz Pereira)因為不好意思在男友面前放屁，竟然憋屁憋到把自己送進醫院，尷尬遭遇讓她決定拍片向所有女粉絲呼籲，千萬不要像她一樣，有屁就要勇敢在男友面前放出來。

出生在里約熱內盧州的薇薇安，2010年以Pocah為藝名出道，在網路上擁有破百萬粉絲，近來突然在TikTok影片中向粉絲透露她住院的消息，她表示，「我早上5點半起床時，突然胃痛很嚴重，最後住進了醫院，現在很好，只是體內積了太多屁」。

薇薇安向女粉絲們喊話，「女孩們，不要覺得在男友面前放屁很丟臉，因為如果你不放，導致男友半夜得帶你去看醫生，然後發現原因是出在沒放屁，那才是真正的丟臉」。

薇薇安表示，之前她因為相信TikTok其他網紅建議，導致胃痛一開始發生時不去理會，最後才會搞到住院，經過這次經驗後，她決定以後只要有屁就要釋放出來，治療後身體狀況已經好轉。根據醫生說法，一般人每天放屁約20次左右，若有需要時千萬別憋著，因為憋屁除了對人體造成傷害，還有可能會以打嗝等其他方式排出。