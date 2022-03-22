俄國遭全球制裁　日分析師：會害百元商店「全部倒光」！

▲俄烏衝突恐間接導致百元商店因經營困難，逐漸消失。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭近1個月，全球各國也紛紛針對俄國的野蠻行為祭出制裁，然而隨著制裁強度增加，已開始對世界各地造成混亂與影響。有日本學者就指出，這一連串針對俄國所實施的國際制裁，可能會波及到全球經濟，引發嚴重通膨，導致以低價商品為主打的百元商店最終徹底消失在這個世界上。

根據日媒Friday報導，各國對俄羅斯實施的制裁影響範圍已經越來越大，其中極受俄國民眾歡迎的泰國觀光勝地普吉島、芭達雅以及甲米，就有超過6500名俄羅斯觀光客因為銀行被逐出SWIFT、信用卡刷不了以及盧布暴跌等原因，受困於此，無法回國。

東南亞與非洲等新興國家受到全球化的恩惠得以迅速成長，但也因為這樣，這些國家的經濟基礎非常脆弱，容易受到通貨膨脹影響。而資深媒體人則表示，「投資者看到這樣的不穩定情況，便會快速地撤回或停止對於新興國家的投資，當地部分國家基礎建設或是企業因此被迫中斷開發。」

近日才剛選出下任總統的南韓也面臨危機，受到俄國進攻烏克蘭與石油漲價影響，韓圓匯率暴跌。國際投資分析師大原浩認為，「南韓非常仰賴出口，而貿易就是他們主要的收益來源。南韓從日本進口高精密化學原料與機器零件，再生產成汽車或半導體出口。而受到物價飛漲，經濟勢必會因此受到影響並惡化。」

由於俄羅斯面臨制裁，作為資源小國的日本也將遭受巨大波及。對日本而言，俄羅斯是全球第3大的水產進口國，光是一年的海鮮進口總額就來高達1381億日幣（約新台幣327億元），因此目前螃蟹與鮭魚的價格也在翻漲。

烏克蘭與俄羅斯出口的小麥占全世界的30%，如果再這樣下去，麵包或是麵類恐怕將成為高級食材。全球通膨正在持續加速，零售業的進貨成本增加，導致經營困難。而以大量進貨壓低成本的百元商店恐怕會全數消失。今後這樣的慘況可能還要持續2至3年。

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