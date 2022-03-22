東航死亡俯衝9000公尺　專家推測「1部位失靈」釀災！還揪出2疑點

▲21日發生空難的東航B-1791孔雀彩繪機。（圖／CFP）



記者吳美依／編譯

中國東方航空（下稱東航）一架波音737客機21日墜毀廣西，機上132名人員生死未卜，事故原因也尚未確認。英國知名航空專家格辛（Sally Gethin）推測，飛機從近9000公尺高空「斷崖式」俯衝墜落，可能是尾翼故障導致。她還指出2大疑點，包括正副機長安排以及機身破壞狀況。

▲東航MU5735航班在近9000公尺高度恐怖下墜。（圖／翻攝微博）

格辛表示，「如果俯衝之前，飛機尾翼就斷掉了，它將失去所有空氣動力學的動能。飛機沒有尾翼就無法正常運作。」她也指出，大部分空難發生在起飛或降落的過程中，這一架MU5735航班肯定突然發生了什麼事情，才會瞬間墜落，「看起來，機組人員不像在解決一個逐漸惡化的問題。」

▲東航MU5735航班在最後墜落前，曾有一段暫緩下降並爬升的過程。（圖／翻攝自觀察者網）

飛機下墜時，機上人員因重力讓血液直衝腦部而昏迷，但Flightradar24數據顯示，飛機墜落過程中一度止住下墜、拉升高度。格辛研判，「大約10至20秒的時間，其中一名飛行員恢復意識，並且試圖拯救飛機」，不過最終仍未能力挽狂瀾。

格辛指出，目前沒有線索指向人為犯案或蓄意墜機，但飛行員可能經歷所謂的「驚嚇效應」（startle effect），「飛行員需要接受大量訓練，但大部分都是透過模擬器完成，在現實世界裡，卻可能被突發事件搞得不知所措或迷失方向。即使經驗豐富的飛行員也可能猝不及防，並且在這個時候做出糟糕的判斷。」

▲東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

另一項必須考量的因素則是天氣，「這架飛機墜毀在以惡劣天氣聞名的山區，這裡很容易發生微型天氣變化。一種被稱為『微下擊爆流』（microburst），也就是雷雨內部產生局部性下沉氣流的異常現象，會對飛行員造成嚴重干擾。」如果能見度因天氣而變得很差，加上儀器失靈，都會讓飛行員失去空間方向。

此外，格辛也指出幾個可疑之處。首先，機上當時一共3名飛行員，分別為擁有7000小時飛行時數的機長、3萬小時飛行時數的副機長以及一名見習飛行員。她直言，機長經驗竟比副手更少，令人非常困惑。其次，不論機上失火或者線路問題，任何差錯都可能影響飛行，但事故影片顯示，飛機俯衝時機身都還完好無損。

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