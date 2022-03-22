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11歲男童「火車+徒步」逃難千里　母留烏克蘭：你們救了我孩子

▲▼11歲男童逃難千里抵斯洛伐克。（圖／翻攝粉專Ministerstvo vnútra SR）

▲11歲的哈拉夫徒步千里逃難，到斯洛伐克投靠在當地念書的哥哥。（圖／翻攝粉專Ministerstvo vnútra SR

記者老嘉郡／綜合報導

烏俄戰爭未平，數百萬的烏克蘭人只能被迫逃離家園，一名11歲的男童由於媽媽必須照顧祖母、無法一起離開，只能獨自搭火車、再徒步620英里（約998公里）後，到斯洛伐克投靠在當地念書的哥哥，當他抵達時，連當地的警察都心疼得哭出來，斯洛伐克內政部代表也說，「他就像是個英雄般，用他的笑容、無所畏懼、以及決心，征服了所有人。」

據《路透》報導，這名來自札波羅熱的男童哈拉夫（Hassan Al-Khalaf）在採防時表示，由於爸爸早逝，媽媽也無法把年邁的祖母獨自留在烏克蘭，因此要哈拉夫自己到斯洛伐克找哥哥。「我媽媽希望我離開」，哈拉夫也說，「是我的希望帶著我一路前行」，而當他抵達斯洛伐克時，他只帶了一個塑膠袋、護照、和一個寫在手臂上的電話號碼，後來也順利和家人團聚。

「我想對所有的人說謝謝，因為他們正在提供幫助、儘管他們甚至根本不認識這些人」，哈拉夫也說，他很希望自己能夠再次見到母親，「我相信會有一個圓滿結局的」。斯洛伐克的警方更表示，看到哈拉夫乘坐火車、長途步行後順利抵達，「這使我們熱烈盈眶，他是個大英雄」。

哈拉夫的媽媽後來也透過影片表示感謝，由於自己的母親無法移動、因此她也不能離開，很感謝一路上所有照顧哈拉夫、並幫助他抵達斯洛伐克的海關及善心人士，「我很感謝你們救了我孩子的命，在這樣的小國家中，有著許多心胸寬大的人們。」

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