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男失蹤近10年！廢棄地窖中尋獲　慘成「冰封硬屍」死狀離奇　

▲▼英國倫敦一名67歲男子失蹤近10年，遺體被尋獲地點竟是地下冰櫃。（圖／取自倫敦警察局）

▲英國倫敦一名67歲男子失蹤近10年，遺體被尋獲地點竟是地下冰櫃。（圖／取自倫敦警察局）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國67歲男子畢格（Roy Bigg）在離奇失蹤近10年後被證實死亡，詭異的是，首名目擊者竟是在廢棄酒吧的地下冰櫃裡發現遺體，並由警方透過牙科診療紀錄確認死者就是畢格。倫敦警察局表示，畢格可能已經在冰櫃「被冷凍」了好幾年，但驗屍後仍死因不明。

根據BBC、《太陽報》報導，畢格於2012年2月離奇失蹤，當時他年約67歲，將近10年來都毫無音訊，直到2021年10月15日下午3時，建築工人在倫敦森林門（Forest Gate）地區一家廢棄多年的酒吧「Simpson's Wine Bar」施工時，突然驚見地下室的冰櫃中存放著一具人類遺體。

倫敦警局特別犯罪指揮部探長艾倫（Kelly Allen）表示，遺體驗屍後仍為死因不明，是透過牙科診療紀錄才確定死者身分就是失蹤近10年的畢格，「我們認為他的屍體可能已經被放在冰櫃裡好幾年了。」他透露，出生於1944年9月8日，估計死亡時年約70歲。

艾倫稱，警方已對外發布畢格的相片，希望熟人能夠主動連繫警方提供線索，「不管你認識他多久時間，就算是短暫相識，任何消息都可能對調查有實質幫助。」

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