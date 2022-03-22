大堡礁再次大規模白化　聯合國評估是否列「瀕危」名單

▲澳洲大堡礁再次面臨大規模白化威脅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社墨爾本21日綜合外電報導

澳洲環保團體「氣候委員會」今天發表報告說，澳洲附近海域面臨更頻繁及更嚴重的海洋熱浪，威脅世界遺產大堡礁。聯合國小組展開監測，評估大堡礁是否列入「瀕危」名單。

氣候委員會（Climate Council）在報告中表示，隨著澳洲東北海岸的海面溫度已比平均水溫高出攝氏2至4度，大堡礁在過去6年中發生3次白化後，正面臨再一次大規模白化的風險。

氣候委員會表示，如果氣候變遷繼續不減弱，大堡礁從2044年後可能每年都會面臨白化事件。

這項報告今天發布時，聯合國教科文組織（UNESCO）專家將開始對澳洲展開為期10天的訪問，與科學家、監管機構、決策者、當地社區和原住民領袖會面，評估澳洲政府的「大堡礁2050年長期永續發展計畫」。

聯合國教科文組織在聲明中說，這個團隊的主要目標是評估大堡礁2050計畫是否能「解決氣候變遷和其他因素對大堡礁構成的威脅，並確定加快行動的途徑」。

專家的報告預計將在5月初發布，並向在6月底舉行會議的聯合國教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）建議，是否將大堡礁列為「瀕危」清單。

在強力遊說下，澳洲化解了2015年和2021年讓大堡礁列入「瀕危」名單的尷尬場面。二氧化碳排放被認為是全球暖化的主因，但澳洲保守派政府拒絕提高2030年減排目標。