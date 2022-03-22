普丁傳軟禁手下「間諜頭子」　侵烏失利算帳！他曝俄國情報界慘況

▲俄羅斯總統普丁據傳因為入侵烏克蘭失利而震怒。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

俄羅斯總統普丁據傳因侵烏失利而震怒，為了究責「特別行動」受阻的罪魁禍首，下令軟禁負責監控烏克蘭的情報高官貝塞達上將（Sergei Beseda）及副手。歐洲政策分析中心（CEPA）研究員索爾達托夫（Andrei Soldatov）表示，俄國情報界陷入恐懼氛圍至少已經5、6年了。

《福斯新聞》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）沿襲KGB而成立，轄下第五局負責外國情報，與西方國安及情報機構保持聯繫，包括美國中央情報局（CIA），另外也負責管理所有前蘇聯加盟共和國，監控及滲透當地政壇，協助親俄人士掌權。

索爾達托夫長年研究俄國國安，他認為，貝塞達等人被軟禁的主因是侵烏失利，但也可能與濫用資金有關，「他們代表FSB最敏感的部門，負責在烏克蘭的間諜活動。現在看來，普丁終於了解，他在入侵前獲得的情報不是非常精確，因此開始到處尋找可以怪罪的人。」

▲普丁身邊親信及情報網絡一直都是外界好奇的對象。（圖／路透社）



索爾達托夫指出，普丁2015、2016年開始鎮壓俄國社會每個群體，包括FSB及俄羅斯菁英，一些州長、部長、FSB官員甚至將軍都入獄了，「在這種氛圍下，你不能期待FSB的人說些普丁不想聽的話。他（普丁）對烏克蘭的看法非常強烈。」

索爾達托夫認為，FSB第五局早晚要面臨普丁提出的關鍵問題，「現在很多莫斯科官員都在問，為什麼美國在入侵行動前的情報工作做得那麼好？他們正在試圖找到情報來源。」

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