　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏戰爭有2大可能結局　分析：某種和平協議或持久衝突

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事持續僵持，雙方交戰自2月24日起迄今未歇，聯合國最新推估數據，至少已有925名平民死亡、1496人受傷，然而真實數字恐怕要高得多。半島電視台分析，這場戰爭接下來最有可能的結果有2種，也就是某種形式的和平解決方案或是一場曠日持久的衝突。

莫斯科政府原先計畫拿下烏克蘭的閃電戰宣告失敗，俄羅斯總統普丁更在2月底宣布核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態。北約（NATO）已明確聲明不會捲入這場衝突，例如部署軍隊或是在烏克蘭上空劃設禁航區，促使俄羅斯軍事方面徹底失敗變得不太可能。

＊長期或短期的解決方案

烏克蘭總統澤倫斯基3月15日首度表態，烏克蘭恐怕無法很加入北約，但也堅持要求西方提供強而有力的安全保障，外傳烏克蘭也願意針對裁減軍備（disarmament）、俄語在烏克蘭的地位及所謂的去納粹化等進行協商。

不過，雙方在另個議題上似乎僵持不下，那就是對俄羅斯2014年併吞的克里米亞地位以及早已交戰8年的親俄頓巴斯地區的地位。對普丁與澤倫斯基來說，在此議題上讓步都將嚴重政治方面的代價，或相當於投降，這是兩人為了延續政治生命雙雙避免的事。

▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）從3月2日開始遭俄軍圍困至今。（圖／達志影像／美聯社）

卡內基莫斯科中心非常駐學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）坦言，即便雙方協商有了突破，簽署某種形式的協議，也無法保證協議實施，「在所有條件都滿足之前，我不認為俄羅斯會同意撤軍」，只要無法全面執行達成的協議，俄方將持續加強對烏克蘭的軍事行動。

英國智庫皇家聯合軍事研究所資深副研究員蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）則說，如果無法在短期內達成可行協議，可能將導致一場曠日持久的戰爭。

▼建築物受到戰火波及受損。（圖／路透）

不過史塔諾瓦亞及蓋雷歐蒂都說，戰爭不太可能持續多年。第一，西方對俄羅斯懲罰性制裁將削弱其在烏克蘭長期用兵能力，除了重大軍事人員損失，估計每日成本高達數千萬美元。第二，俄方難以維持對佔領區的控制，當地人仍忠於基輔。第三，西方隊烏克蘭的經濟軍事支持可加強烏克蘭抵抗力量，使得俄方未來任何推進行動變得非常困難。

＊戰後的烏克蘭

烏克蘭經濟已因戰爭受到重創，甚至開戰前資金大舉外流。烏克蘭財政部長表示，約30%經濟活動停止，國際貨幣基金組織（IMF）預估，烏克蘭今年經濟恐萎縮35%。道路、鐵路等重要基礎建設均嚴重受損，多個港口被俄羅斯拿下。

▼數百烏克蘭民眾在空襲來臨時，擠在一個斷橋下躲避空襲。（圖／達志影像／美聯社）

柏林自由大學東歐研究所研究員伊什琴科（Volodymyr Ishchenko）表示，對烏克蘭來說，加入歐盟、強大財政援助、俄羅斯撤軍會是最好的狀況，激勵烏克蘭人忍痛接受讓步，同時牽制極端民族主義勢力。不過即便烏克蘭在歐盟會籍上得到保證，仍將面對艱難過渡期。

至於其他情境恐怕會為烏克蘭帶來破壞力更大的影響，假若戰爭持續，將讓極右翼運動有機會接管軍事或國家機構，而俄方拒絕撤軍可能導致烏克蘭社會分裂，出現魁儡政權。

＊戰後的俄羅斯

俄羅斯的經濟及社會同樣也會面臨戰爭帶來的巨大後果，據推測，俄國今年GDP可能萎縮8%至15%，通膨率上看20%。與此同時，西方制裁措施削弱莫斯科償還債務的能力，導致跨國企業大規模撤出俄國市場，對失業率飆升的擔憂加劇。蓋雷歐蒂直說，「俄羅斯需要好幾年的時間才能恢復，重建軍力更需數年，而重振經濟所需時間更久。」

為了壓制反戰聲浪，俄國政府掃蕩批判性媒體及異議分子，包括獨立電視台電視雨（TV Rain）、莫斯科回聲電台（Echo of Moscow）都被禁播，超過1.5萬人被捕。普丁更在3月16日的談話中，把反戰人士稱為叛徒，強調俄羅斯應該進行「社會清洗」。外傳許多俄國人深怕受到鎮壓選擇離境，人數達20萬至30萬人。

▼俄軍公布「戰果」，聲稱繳獲許多來自烏克蘭部隊的反坦克飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）

史塔諾瓦亞認為，這場戰爭已對俄羅斯政治社會造成不利，就算與烏克蘭達成和平協議也無法扭轉局面。

伊什琴科則說，長遠來看，克里姆林宮將不得不採取另種政治經濟模式，「獨裁手段將不足以繼續把持權力」，政治必須重組，為建立擁有大量黨員、能夠圍繞普丁形象及帝國主義意識形態去動員群眾的政黨鋪路。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
「最後一輪」疫苗預約！　1922平台將退場
快訊／倪安東再婚！　與管罄在大安登記
快訊／陳時中：即日起宴席禁逐桌敬酒
婚宴再增6人染疫！　退休校長親友確診
快訊／和平醫院護理師「一家3口確診」　病毒量皆高
快訊／本土+10例！　分布4縣市
快訊／瑪莎3惡少想交保！　法官裁定延押2個月
LIVE／北市又出現不明感染　陳時中最新說明
外送員收餐點費沒繳回　2個月A走20萬
快訊／前中華隊棒球國手爆情殺！　持刀刺死女友
林姿妙「年輕全身照」曝光！　本人說話了
快訊／苗栗砂石車、轎車相撞！車頭幾乎撞爛　1命危1重傷
全聯宣布調薪6%！　每生一胎補助5萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大堡礁再次大規模白化　聯合國評估是否列「瀕危」名單

男失蹤近10年！廢棄地窖中尋獲　慘成「冰封硬屍」死狀離奇　

守住基輔！烏軍宣稱已奪回郊區「馬卡里夫鎮」　秒升國旗宣誓主權

金正恩力挺「被國際孤立的普丁」！　韓媒譏：根本失敗者聯盟

48小時地震狂搖1100次！　葡萄牙「亞速群島」進入戒備狀態

18歲少女神秘失蹤8個月　清潔阿姨在陽台「衣服堆中」發現腐屍

俄烏戰爭有2大可能結局　分析：某種和平協議或持久衝突

澤倫斯基：準備承諾烏克蘭不加入北約　換取俄國停火撤軍

全球最常用！東航波音737-800墜毀廣西　同機型4年前才釀出人命

「俄軍沒資格當人」　烏克蘭醫下令閹割被俘俄兵：他們會死在這裡

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

大堡礁再次大規模白化　聯合國評估是否列「瀕危」名單

男失蹤近10年！廢棄地窖中尋獲　慘成「冰封硬屍」死狀離奇　

守住基輔！烏軍宣稱已奪回郊區「馬卡里夫鎮」　秒升國旗宣誓主權

金正恩力挺「被國際孤立的普丁」！　韓媒譏：根本失敗者聯盟

48小時地震狂搖1100次！　葡萄牙「亞速群島」進入戒備狀態

18歲少女神秘失蹤8個月　清潔阿姨在陽台「衣服堆中」發現腐屍

俄烏戰爭有2大可能結局　分析：某種和平協議或持久衝突

澤倫斯基：準備承諾烏克蘭不加入北約　換取俄國停火撤軍

全球最常用！東航波音737-800墜毀廣西　同機型4年前才釀出人命

「俄軍沒資格當人」　烏克蘭醫下令閹割被俘俄兵：他們會死在這裡

火場護愛妻躲陽台！老公「肉身擋火」硬挺身亡　最後緊牽畫面曝光

科技執法守護台東沿岸保安林　遏止濫倒廢棄物劣行

不只掃QRcode！　LINE教「3招」輕鬆加好友

彭文正律師無保請回理由曝　張靜：繼續查蔡英文論文案

停電害中風男痛苦亡！家屬控119打不通　消防局曝303驚人勤務量

桃機清倉人員定序出爐！急追境外移入個案　本土Omicron增至18條

全台4間特色住宿！房內就有親子樂園　森林樹屋有專屬茶亭

4／1起1922平台退場！第28期「最後一輪」明起預約

快訊／管罄、倪安東322登記結婚！　「小三扶正」5年戀修正果

東航客機8000公尺高速墜毀！　專家指「數據極不正常」：不受控制

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

她被普丁訓練成性愛機器　肉體誘獵物

即／俄羅斯擬「退出WTO草案」

葡萄牙「聖若熱島」48hrs地震狂搖1100次

座位決定生死！　專家曝空難自保5關鍵：倖存率高40％

醫下令閹割被俘俄兵：他們沒資格當人

132人空難　普丁向習近平表達慰問

拒最後通牒！　澤倫斯基：與俄談判協議給公投決定

俄軍近1萬死1.7萬傷！　親俄媒疑洩真實數字

《華爾街》：美軍援烏秘密獲取蘇聯製防空系統

丈夫性侵15歲姪女　人妻揮刀閹了他

白俄大使遭甩「30枚銀幣」　羞辱片曝光

盤點烏俄狂搶馬力波「4重要原因」

拜習才通話　美宣布對施加壓迫中官員祭簽證限制

更多熱門

相關新聞

烏克蘭宣稱已重奪基輔郊區「馬卡里夫鎮」

烏克蘭宣稱已重奪基輔郊區「馬卡里夫鎮」

烏克蘭軍方聲稱，他們的部隊在一場激戰後，已重新奪回了首都基輔近郊具有重要戰略意義的馬卡里夫鎮（Makariv）。

澤倫斯基：準備承諾烏克蘭不加北約

澤倫斯基：準備承諾烏克蘭不加北約

普丁軟禁駐烏間諜？他曝俄情報界慘況

普丁軟禁駐烏間諜？他曝俄情報界慘況

澤倫斯基再喊話普丁：見面談！不然戰爭難結束

澤倫斯基再喊話普丁：見面談！不然戰爭難結束

俄羅斯部隊在白俄待命　距烏克蘭僅29km

俄羅斯部隊在白俄待命　距烏克蘭僅29km

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武半島電視台

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

機車誤上國一！騎士逆向遭撞亡

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影外流

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

俄宣布退出對日「二戰和平條約談判」

《華燈》沒開車…行駛畫面怎拍？

阿美族男子「為女友遺愛」　申請入烏克蘭當傭兵

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面