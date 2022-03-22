南韓準總統開砲金正恩！還沒上任先嗆北韓：違反平壤共同宣言

▲南韓總統當選人尹錫悅強烈表示，北韓試射多管火箭炮的行為明確違反《平壤共同宣言》。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓總統當選人尹錫悅22日公開表示，北韓近日發射多管火箭炮，此舉嚴重違反南北韓在2018年9月19日簽訂的《平壤共同宣言》（也稱919軍事協議）。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅22日上午在總統職務交接委員會辦公室舉行首次幹事團會議，會議中他提到，北韓光是在2022年就已經試射11次導彈，而多管火箭炮實屬首次。他也囑咐相關單位稱，對於現今的安全保衛狀態，希望能夠滴水不漏地完成防衛工作。

尹錫悅同時強調，北韓此舉明確地違反了南北韓在2018年簽訂的《平壤共同宣言》。

南韓總統文在寅與北韓最高領導人金正恩2018年9月19日舉辦「文金會」，並於平壤簽署《919平壤共同宣言》，呼籲停止雙方在軍事分界線的各種敵對行為、基於雙邊互惠原則擴大交流合作、解決韓戰離散家屬問題等。

另一方面，據南韓軍方消息，北韓20日上午7時20分起，在平安南道的西部海域發射4枚火箭炮，耗時1小時。根據分析，這可能是北韓軍目前正在進行的冬季訓練的其中一環，又或者是改良版多管火箭炮的性能測試。南韓軍方發現後，已經加強戒備，同時密切追蹤和監視相關動向。

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