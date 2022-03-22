衛星拍到了！俄羅斯部隊在白俄待命中　距離烏克蘭僅29km

▲有更多的俄羅斯部隊帳篷、裝備部署在白俄羅斯境內。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英媒天空新聞報導，依據美國衛星圖像公司Maxar拍攝到的最新畫面，俄羅斯地面部隊正在白俄羅斯戈梅利州城市都柏林（Dublin），距離烏克蘭只有18英里（近29公里）。

這些衛星影像是在3月18日所拍攝，捕捉到都柏林當地軍隊及裝備概況。畫面顯示，俄羅斯在白俄羅斯南部地區部署更多地面部隊，包括有新的部隊帳篷及裝備。

另方面，烏克蘭各地遇襲空拍畫面也曝了光。

在北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv），當地一處儲油設施21日燃起大火，濃濃黑煙竄上天空；在首都基輔附近的伊爾平（Irpin），多棟建築物21日失火；在南部城市馬力波東北部城鎮塔拉基夫卡（Talakivka），可見俄羅斯部隊19日在當地進行軍力部署。

▼切爾尼戈夫一處儲油設施燃起大火，黑煙竄天。（圖／路透）

▼伊爾平多棟建築物失火。（圖／路透）

▼俄羅斯在烏克蘭城鎮塔拉基夫卡部署軍隊。（圖／路透）

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